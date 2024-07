Żadne środki antykoncepcyjne nie dają całkowitej gwarancji – wskaźnik Pearla to nie wyrocznia. Oprócz skuteczności, warto zwrócić uwagę na inne kryteria wyboru antykoncepcji, bo niechciana ciąża nie jest największym zagrożeniem płynącym ze źle zabezpieczonego seksu.

Czym się kierować przy wyborze antykoncepcji?

Dla większości partnerów najważniejsza jest skuteczność antykoncepcji, czyli prawdopodobieństwo, że stosunek seksualny nie doprowadzi do ciąży. Określa ją wskaźnik Pearla, który przedstawia liczbę niepożądanych ciąż na sto par stosujących daną metodę. Jeśli wartość nie przekracza 2, mamy do czynienia z prawie niezawodnym środkiem antykoncepcyjnym. Prawie, bo żaden nie daje stuprocentowej pewności. Są pary, które nie akceptują pewnych metod ze względów religijno-światopoglądowych. Odrzucają wszelkie nienaturalne sposoby zapobiegania ciąży, bazujące na zabijaniu plemników i ingerowaniu w biologiczne procesy, które zachodzą w organizmie. Kolejną grupę stanowią ci, dla których najważniejsze jest zdrowie. Nie będą oni sięgać po środki obciążone jakimkolwiek ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych. Są też tacy, którzy decydując się na antykoncepcję, będą kierować się przede wszystkim ceną.

Antykoncepcyjne środki mechaniczne

Najczęściej stosowaną grupą środków antykoncepcyjnych są metody mechaniczne. Mają one tworzyć barierę uniemożliwiającą plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Najpopularniejsze są prezerwatywy, na które stawia aż 65% Polaków. Wskaźnik Pearla tej formy zabezpieczenia waha się od 3 do 7. Zaletą tej metody jest fakt, iż nie zakłóca ona płodności w trwały sposób. Stanowi także ochronę przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Niczyich możliwości nie powinna przekraczać również cena – prezerwatywę można kupić już za niecałe 2 zł. Metodą mechaniczną jest też spirala (wskaźnik Pearla 1–3). W porównaniu do prezerwatywy stanowi ona jednak metodę nieporównanie groźniejszą dla zdrowia. Może powodować dolegliwości bólowe w okolicach podbrzusza, a w skrajnych przypadkach może być nawet przyczyną przebicia macicy. Poza tym nie daje żadnej ochrony przed chorobami zakaźnymi, a nawet zwiększa ryzyko zakażenia. Do mechanicznych metod zapobiegania ciąży należą też błony pochwowe i kapturki naszyjkowe, które muszą być stosowane w połączeniu ze środkiem plemnikobójczym.

Antykoncepcyjne środki chemiczne

Właśnie na substancjach plemnikobójczych opiera się działanie chemicznych środków antykoncepcyjnych, do których zaliczają się specjalne żele, pianki, kremy, globulki i gąbki dopochwowe. Ich skuteczność nie jest jednak oceniania zbyt wysoko – wahania wskaźnika Pearla są w przypadku metod chemicznych największe (2–30). Nie zachęca też fakt, że sprzyjają infekcjom pochwy i powodują reakcje alergiczne. Największą zaletę środków chemicznych stanowi łatwość użycia.

Antykoncepcyjne środki hormonalne

Hormonalne metody antykoncepcji są zdecydowanie najskuteczniejsze i coraz częściej wybierane. Wskaźnik Pearla zamyka się w przedziale 0,1–1 (wyjątkiem są pigułki przyjmowane po stosunku – wskaźnik wynosi 2–5). Tabletki antykoncepcyjne, zastrzyki, implanty, plastry, chipy i pigułki „po” dostarczają kobiecie różne dawki hormonów. Wszystko po to, żeby oszukać organizm i sprawić, żeby zachowywał się tak, jak podczas menopauzy (jeśli przyjmujemy same estrogeny) lub ciąży (jeżeli wybieramy środki estrogenowo-progesteronowe), a – jak wiemy – te dwa stany kobiecego organizmu wywołują w błonie śluzowej macicy zmiany uniemożliwiające zagnieżdżenie się komórki jajowej. Na tę metodę trzeba jednak szczególnie uważać. Istnieje cała lista bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania antykoncepcji hormonalnej, np. karmienie piersią, palenie papierosów, migrena, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek. Każdy ze środków ma własny pakiet możliwych skutków ubocznych. Niektóre z nich są bardzo poważne i mogą prowadzić nawet do trwałej niepłodności.

