Antoni Królikowski i Izabela Banaś spodziewają się dziecka. Radosną nowiną pochwalili się w trakcie festiwalu w Kudowie im. Pawła Królikowskiego. Wieści o tym, że Antoni Królikowski po raz drugi zostanie ojcem wywołały poruszenie w mediach. W końcu Izabela Banaś postanowiła zabrać głos:

Reklama

Warto mieć własny rozum

Partnerka Antoniego Królikowskiego zabrała głos po ogłoszeniu ciąży

Antoni Królikowski i Izabela Banaś uciekli z Warszawy, by zamieszkać we Wrocławiu. Nie tylko z dala od mediów cieszyli się początkiem ciąży ale także tam wiążą aktora obecne zobowiązania zawodowe. Para przyznała, że planuje zostać w stolicy Dolnego Śląska na dłużej. Chcieliby, żeby ich dziecko właśnie tam stawiało pierwsze kroki. Zakochani na razie nie chcą mówić, czy spodziewają się synka czy córeczki.

Wieści o tym, że Antoni Królikowski zostanie ojcem po raz drugi wywołały w sieci skrajne emocje. Aktor nie komentował zamieszania. Jednak z fanek postanowiła jednak podzielić się swoim przemyśleniem:

Miałam różne zdania, swoje opinie ale życzę wam dużo miłości i zdrowia dla was

Ten wpis zainteresował Izabelę.

VIPHOTO/East News

Partnerka Antoniego Królikowskiego postanowiła wejść w dyskusję z fanką i podziękowała jej za dobre słowa:

Zobacz także

Zupełnie mnie to nie dziwi, media bywają jak krzywe zwierciadło, szczególnie gdy ktoś nie chce prać brudów publicznie i odpowiadać na zaczepki. Ale warto mieć w tym własny rozum i nie wierzyć ślepo plotkom. Bardzo dziękuję

Instagram @antek.krolikowski

Gdy w mediach tylko "gruchnęła" informacja, że rodzina Antoniego Królikowskiego znowu się powiększy, wszyscy czekali na komentarz jego byłej żony. Joanna Opozda szybko skomentowała ciążę partnerki Antoniego Królikowskiego, jednak zaapelowała do internautów o szacunek do ciężarnej Izabeli. "Jedyne, o co Was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie".

Reklama

Zobacz także: Antek Królikowski i Iza lada chwila zostaną rodzicami. Tak ukochana aktora ukrywała ciążę przed mediami