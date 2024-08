Paulina Drażba nie potrafiła ukryć ogromnych emocji i wzruszenia. Była gwiazda TVP pojawiła się w dzisiejszym wydaniu "Pytania na śniadanie" i miała opowiedzieć o tym, jak poinformowała bliskich o ciąży. Kiedy tylko zaczęła mówić nagle załamał się jej głos i poleciały łzy. Paulina Drażba podzieliła się bardzo osobistym i poruszającym wyznaniem o ciąży.

Kilka miesięcy temu okazało się, że kolejna gwiazda wkrótce zostanie mamą. Wyszło wówczas na jaw, że Paulina Drażba jest w ciąży i czeka na narodziny synka. Dziś była gwiazda TVP pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i m.in. razem z Aleksandrą Grysz miała opowiedzieć o niebanalnych sposobach na powiadomienie bliskich o ciąży. Kiedy tylko Paulina Drażba zaczęła mówić od razu w jej oczach pojawiły się łzy. Nie potrafiła opanować wzruszenia.

Paulina Drażba podzieliła się poruszającym wyznaniem w sprawie swojej ciąży. Przyszła mama nie ukrywała, że musiała bardzo długo czekać na spełnienie swojego największego marzenia. Była gwiazda "Pytania na śniadanie" zdradziła, że kiedy dowiedziała się o ciąży to bardzo szybko przekazała rodzinie radosne wieści.

Moja ciąża jest bardzo wyjątkowa, na którą czekałam 39 lat. Wiedziałam, że tak będzie. Pracując tu jako młoda dziewczyna marzyłam o tym żeby mieć syneczka, ale nigdy mogłam go mieć... natomiast w moim życiu zdarzył się ogromny cud

Ja dowiedziałam się w sobotę, a w niedzielę zadzwoniłam do wszystkich, do całej swojej rodziny.

Wzruszona Paulina Drażba nagle zwróciła się do widzów śniadaniówki. Miała dla nich ważne przesłanie ws. ciąży.

Dla mnie to było ogromne zaskoczenie ponieważ ja zawsze wierzę w to, że marzenia się spełniają ale to było marzenie totalnie nieosiągalne Okazuje się, że na cuda trzeba trochę poczekać dlatego też zdecydowałam się mówić o swojej ciąży bo na pewno przed telewizorami są teraz panie i panowie którzy marzyli o cudzie i nikt nie dawał im żadnej szansy, nigdy nie traćcie nadziei

powiedziała zapłakana gwiazda.