Małgorzata Tomaszewska blisko cztery miesiące temu urodziła drugie dziecko, a teraz chwali się świetną formą w kostiumie kąpielowym. Była gwiazda TVP opublikowała zdjęcie z rajskich wakacji i zdradziła swoim fanom, jak wróciła do figury sprzed ciąży. Małgorzata Tomaszewska nie ukrywa, że dostała sporo pytań, jak dba o swoją sylwetkę dlatego teraz ujawniła swój sekret!

W lutym br. rodzina Małgorzaty Tomaszewskiej znów się powiększyła. Była gwiazda TVP została wówczas mamą małej Laury. Dziś dziewczynka ma niecałe cztery miesiące, a jej mama już zachwyca swoją figurą. Kilka dni temu Małgorzata Tomaszewska pokazała zdjęcie z wakacji, a fanki zaczęły ją dopytywać, jak udało się jej wrócić do figury sprzed ciąży. Teraz prezenterka szczerze odpowiedziała, a przy okazji pokazała swoje zdjęcie w kostiumie kąpielowym! Tylko spójrzcie na ten kadr.

Małgorzata Tomaszewska w najnowszym poście na Instagramie ujawniła, co robi po ciąży żeby zachwycać swoją figurą. Okazuje się, że młoda mama stawia m.in. na aktywność fizyczną.

Dzień dobry drogie mamy! Dostałam od Was mnóstwo pytań o ćwiczenia i dietę po porodzie. Pozwólcie, że odpisze zbiorowo tutaj i zaczniemy od aktywności fizycznej. Ruch dostosowuję do malutkiej. Ćwiczę codziennie- jak mała pozwoli to pływam 5-6 basenów. Jeśli nie to po powrocie do domu robię ćwiczenia z aplikacją (15-20 minut). Jak mała ma wyjątkowo zły humor to biorę ją na ręce i robię z nią przysiady plus unoszenia rąk w górę i na boki (mała to uwielbia i od razu mamy zabawę)

napisała gwiazda.