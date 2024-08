Antoni Królikowski i Izabela już wkrótce zostaną rodzicami. Aktor potwierdził te radosne wieści w rozmowie z jednym z portali. Ukochana Królikowskiego ma już wyraźnie zaokrąglony brzuszek i coraz ciężej byłoby jej ukrywać błogosławiony stan. A jak radziła sobie z tym w ostatnim czasie?

Antek Królikowski niedługo zostanie po raz drugi tatą. Tak Izabela ukrywała ciążowy brzuszek

W ostatnim czasie Antoni Królikowski wycofał się z mediów i nie za często dodawał posty na Instagramie. Wiele się jednak zmieniło po tym, jak aktor wraz z najbliższymi pojawił się na festiwalu w Kudowie im. Pawła Królikowskiego. To właśnie tam mama aktora, Małgorzata Ostrowska-Królikowska pochwaliła się nagraniem z Antkiem i Izabelą, które wywołało mnóstwo emocji wśród internautów. Teraz aktor potwierdził domysły fanów i w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że z ukochaną spodziewają się dziecka.

fot. Łukasz Telus/AKPA

Izabela i Antek już naprawdę lada moment powitają na świecie swoje dziecko. Przez wiele miesięcy ukrywali jednak przed mediami błogosławiony stan Izabeli. Ukochana aktora w ostatnim czasie zakładała obszerne koszulki i zwiewne sukienki, które miały ukryć ciążowe krągłości. Tak prezentowała się na początku Euro 2024.

Para starała się również kadrować zdjęcia w taki sposób, aby nie był widoczny na nim ciążowy brzuszek Izabeli.

(...) Zobaczyłem zdjęcia na Instagramie Antka z Jeziora Kamiony, na rowerze wodnym! Myślałem, że już ogłosił tę ciążę tą fotką, bo przecież wszyscy widzieli brzuszek, ale jeszcze nie, to była nadal tajemnica. My jednak wiedzieliśmy. - przyznała rozmowie ze Światem Gwiazd osoba obecna na weselu Liroya, na którym ostatnio pojawili się także Antoni Królikowski i Izabela

Instagram@bibiffee, @antek.krolikowski

Zakochanym w ukrywaniu ciąży pomagało również to, że postanowili przeprowadzić się ze stolicy Polski do Wrocławia. Iza i Antek przeprowadzili się tam pod koniec 2023 roku i wygląda na to, że mają w planach zostać tam na jakiś czas.

Pozwólcie, że resztę w tej sprawie pozostawimy na ten moment dla siebie. Nie ukrywam, że w tym czasie szczególnie doceniamy życie we Wrocławiu, z dala od mediów, a zobowiązania zawodowe prawdopodobnie będą nas tu jeszcze jakiś czas trzymać. (...) Wspominam to miasto z dzieciństwa i cieszę się, że nasze dziecko zapewne tutaj będzie stawiać pierwsze kroki. Jednak w mediach staram się skupić na działalności zawodowej, a obecnie dzieje się coraz więcej, ale o tym będę mógł powiedzieć już niebawem - zdradził Antek w rozmowie z Super Expressem.

Spodziewaliście się takiej wiadomości?

