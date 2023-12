Sandra Kubicka i Baron od lat są szczęśliwą parą. Jakiś czas temu muzyk mówił o zostaniu ojcem podczas programu "The Voice of Poland". Wyznał, że jest gotowy na to, aby mieć dziecko. Tak też się właśnie stało!

Sandra Kubicka jest w ciąży

Sandra Kubicka przekazała radosną nowinę poprzez Instagram, gdzie pojawił się nowy post, w którym poinformowała fanów o tym, że jest w ciąży. Po wielkości ciążowego brzuszka można uznać, że wraz z Baronem jakiś czas ukrywali swoje szczęście. Para spodziewa się syna.

Our miracle baby, Moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki Tobie @alekbaron. Czekamy na Ciebie Synku. #BestChristmasGift - napisała Kubicka.

Pawel Wodzynski/East News

Z gratulacjami pospieszyli fani i przyjaciele. Wiele osób nie spodziewało się tak radosnej nowiny w drugi dzień świąt.

Ale wspaniale. Gratulacje - napisała Julia Wieniawa.

Odebrało mi mowę! Gratulacje!!! - skomentowała Sylwia Bomba.

Wiadomości o ciąży oczekiwała także Agata Rubik, która napisała pod zdjęciem, że czuła, iż lada chwila Kubicka pochwali się, że jest w ciąży.

Ojaaaaa! Gratulacje! Od miesiąca czułam, że lada chwila się pochwalisz! - napisała Rubik.