Sandra Kubicka ciężko pracuje nad tym, by wywarzyć jakoś to, czym dzieli się na forum publicznym, a co chce zachować dla siebie. Jednocześnie chętnie przemyca drobne smaczki z życia prywatnego, ale też stara się wiele spraw zostawić w tajemnicy. Apetyt fanów jednak stale rośnie, co potęguje dociekliwość o mnóstwo kwestii. Od dłuższego czasu jednym z częściej przewijających się tematów jest druga ciąża modelki. W końcu odpowiedziała.

Sandra Kubicka odpowiedziała nt. drugiej ciąży

W połowie maja 2024 roku Sandra Kubicka i Alek Baron powitali na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Poród jednak odbył się w cieniu okrutnego dramatu, a mały Leoś, ponieważ urodził się za wcześnie, musiał kilka kolejnych tygodni spędzić w szpitalu. Modelka bardzo przeżyła całą sytuację, choć starała się być silną dla ukochanego synka. Nigdy nie ukrywała, że bycie mamą jest jej największym marzeniem, ale z powodu kłopotów zdrowotnych miała problem, by go spełnić.

Kiedy już straciła nadzieję i była krok od wdrożenia procedury in vitro, otrzymała pozytywny wynik testu ciążowego! Czas ciąży skrupulatnie relacjonowała w sieci i nie inaczej jest również po porodzie. Sandra Kubicka chętnie pokazuje blaski i cienie macierzyństwa, a także udowadnia na każdym kroku, że sukcesywnie łączy karierę z nową życiową rolą. Niedługo po porodzie modelce zdarzyło się wspomnieć o drugim dziecku, ale raczej nie porusza często tego tematu i nie zdradza swoich planów. Tymczasem fani stają się coraz bardziej dociekliwi i od kilku miesięcy regularnie dopytują o kolejnego potomka. Nie inaczej było i tym razem.

Sandra Kubicka pochwaliła się zdjęciem w obcisłej złotej w sukience. Kreacja delikatnie podkreślała jej brzuch i mimo iż mógł to być, chociażby wynik nieodpowiedniego światła, pewna fanka postanowiła zapytać wprost, czy modelka, spodziewa się kolejnego potomka.

W ciąży? - wypaliła.

Inne fanki Sandry szybko stanęły w jej obronie, dając internautce do zrozumienia, że tak bezpośrednie pytanie o ciążę było raczej nie na miejscu. W końcu odpowiedziała również sama Kubicka, stwierdzając z przekąsem:

Jakbym była w ciąży, to na pewno byłaby Pani pierwszą osobą, której bym odpisała, że ''tak, jestem''

Warto wspomnieć, że Sandra Kubicka stara się z dystansem podchodzić do tego typu pytań, choć jednocześnie dosadnie reaguje, gdy są one zbyt kąśliwe. Należy jednak mieć na uwadze, że pytania o ciążę często mogą być dotkliwe dla kobiet czy par, bowiem nigdy nie znamy dokładnej ich historii.

Przypominamy również, że ostatnio Sandra Kubicka podzieliła się niepokojącym wpisem dotyczącym problemów zdrowotnych, które wymusiły na niej podpięcie do kroplówki. Cieszymy się, że już czuje się lepiej.

