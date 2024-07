Problem wychowawczy, jakim jest agresja, wynika często z błędów wychowawczych. Rodzic, który jako karę stosuje z pozoru niewinne klapsy oraz używa przemocy słownej, uczy tym samym dziecko, że jeśli coś mu się nie podoba, może zareagować agresją. Wówczas pojawia się wtórny problem wychowawczy – dziecko zaczyna stosować przemoc wobec rówieśników.

Reklama

Problemy wychowawcze – prawo dziobania

W socjologii zjawisko, kiedy silniejsze dziecko wybiera sobie słabsze i znęca się nad nim – psychicznie lub fizycznie, określa się terminem – „prawo dziobania”. Nazwa problemu wychowawczego powstała na skutek obserwacji kurzego stada – jest jeden ptak silniejszy od wszystkich pozostałych oraz jeden najsłabszy – dziobany przez wszystkich. Silniejsze kury dziobią słabszych od siebie, a same są z kolei dziobane przez silniejszych od siebie. „Dziobanie” to rodzaj zemsty za otrzymane ciosy.

Problemy wychowawcze – 6 sposobów radzenia sobie z agresywnym dzieckiem

Dziecko w wieku przedszkolnym jest doskonałym obserwatorem – naśladuje to, co robią rodzice i inne dzieci. Dlatego, tak ważny jest dobry przykład – problemy wychowawcze wynikają często z bagatelizowania agresji we wczesnym dzieciństwie. Na ataki przemocy przedszkolaka należy reagować w następujący sposób:

1. Jeśli jesteś świadkiem aktu agresji, złap dziecko za ręce i powiedz stanowczym głosem, że przemoc jest niedopuszczalna.

2. Stwórz dziecku „kącik przemyśleń”. Jeśli zachowa się agresywnie, posadź je na krzesełku w odosobnionym miejscu np. na 5 minut i wytłumacz, że jest to czas na przemyślenie niewłaściwego zachowania.

Zobacz także

3. Naucz dziecko odreagowywać złe emocje w sposób niekrzywdzący innych ludzi – może np. skakać po podłodze, uderzać pięścią w poduszkę. Warto przemyśleć zakup worka bokserskiego.

4. Nie pozwalaj oglądać dziecku filmów, w których stosuje się agresję oraz grać w gry komputerowe pełne przemocy.

5. Naucz dziecko opisywać i nazywać emocje. Możesz do tego celu użyć zabawy – poproś dziecko, żeby namalowało siebie, kiedy używa przemocy, a następnie zapytaj, jak się czuło w trakcie rysowania.