Fani Smolastego mieli ostatnio sporo powodów do niepokoju: najpierw muzyk narzekał na przepracowanie i w ostrych słowach zwrócił się do managera, następnie w ostatniej chwili nie dotarł na występ w Konstantynowie Łódzkim. Wiadomo już, że raper zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jak teraz się czuje?

Smolasty przerwał milczenie po odwołanych koncertach

Wielbiciele Smolastego z pewnością zastanawiają się, jak się czuje muzyk i kiedy mogą spodziewać się jego powrotu do koncertowania. Jego zachowanie w ostatnim czasie wywołało lawinę reakcji: od rozczarowania, aż po współczucie. Jedno było jednak pewne: stan zdrowia Smolastego, który po odwołanych występach trafił do szpitala, pozostawiał wiele do życzenia.

Teraz, ku uciesze fanów, Smolasty zwrócił się do nich już z domu rodzinnego i podziękował za troskę, a także przeprosił za sytuację z odwołaniem występów. Miał jeszcze jeden ważny powód, by się odezwać na Instagramie:

Siemka. Ja już jestem w rodzinnym domu. Dziękuję wszystkim za troskę i jeszcze raz przepraszam za odwołanie wrześniowych koncertów. Teraz muszę zająć się swoim zdrowiem, a koncerty nie uciekną. - zwrócił się do fanów Smolasty.

Raper przyznał, że muzyka jest jego pasją i przytoczył nawet sytuację, gdy wszedł na scenę ze złamaną nogą. Wygląda jednak na to, że teraz wyczerpanie dało o sobie znać. Mimo to Smolasty zapewnił swoich wielbicieli, że po przerwie "wróci silniejszy":

Wiecie, jak to kocham i grałem dla Was nawet ze złamaną nogą o kulach, ale 8 lat z rzędu bez przerwy musiało w końcu tak się skończyć, wrócę silniejszy - zapewnił muzyk.

W dalszej części wpisu Smolasty zaapelował do fanów o zaangażowanie w ważną sprawę. Jak się okazuje, muzyk przekazał swoje płyty na licytację na rzecz osób, które ucierpiały w wyniku ostatnich powodzi:

Ale teraz nie o mnie, bo są ważniejsze osoby, którym trzeba JUŻ pomóc. Oprócz własnej wpłaty zachęcam każdego do wsparcia powodzian oraz oddaje na licytację swoje wszystkie 6 diamentowych płyt - przekazał muzyk.

Nie tylko Smolasty wspiera powodzian. W sobotę w Polsacie wyemitowano charytatywny blok reklamowy, a Doda pokazała, jak pomaga poszkodowanym przez żywioł. Spodziewaliście się takiego apelu?

