Projektant Yves Saint Laurent od zawsze walczył o wolność kobiet i łamał stereotypy. Zaprojektował pierwsze spodnie dla kobiet, które wspierały zmiany ruchu feministycznego. Był to prawdziwy manifest będący symbolem wspierania ich niezależności. Pod każdym względem kontynuujemy to dziedzictwo, wspierając niezależność i wolność kobiet. Jednak zdajemy sobie sprawę, że jednym z najpowszechniejszych, a jednocześnie niedofinansowanych zagrożeń dla wolności kobiet jest problem przemocy ze strony partnera – wyjaśnia Krzysztof Bożek, Brand Business Director YSL Beauty.

Do akcji motywują statystyki – nadużycia ze strony partnera w relacji intymnej są najczęstszymi formami przemocy wobec kobiet – aż jedna na trzy kobiety doświadcza jej w ciągu życia. Za najbardziej zagrożone uznaje się kobiety w wieku 16-24 lat, mimo że zjawisko dotyka osoby należące do każdej grupy społeczno-ekonomicznej, religijnej oraz kulturowej. Przemoc ze strony partnera, to wywieranie wpływu i kontrolowanie obecnej lub byłej partnerki/a. Charakteryzuje się przemocowymi słowami oraz działaniami, mającymi na celu przejęcie władzy oraz kontrolowanie ofiary.

Przemoc w relacjach intymnych ma wiele twarzy – odróżniamy aż 9 jej symptomów. Nie wszystkie są tak zauważalne jak przemoc fizyczna. Wśród nich wyróżniamy zazdrość, naruszanie prywatności, kontrolę, poniżanie, ignorowanie, zastraszanie, izolację, szantaż i manipulację. Według badań przeprowadzonych pro bono dla kampanii „Miłość to nie Przemoc” przez badaczki z socjolożki.pl, w Polsce najczęstszą formą niefizycznej przemocy jest krytykowanie i ubliżanie związane z wyglądem – 29% badanych wskazało ten problem. Taki sam procent grupy wyróżnił ignorowanie kilka dni po kłótni. Jednocześnie jako zachowania uznawane przez osoby badane za formę przemocy wskazały zastraszanie (w tym groźby) – 80% oraz poniżanie przy innych i w odosobnieniu – 75%. Skutkiem tych nadużyć według socjolożki.pl jest przede wszystkim depresja – 69% badanych oraz spadek samooceny – 60% badanych.

Akcja została entuzjastycznie przyjęta przez ambasadorkę marki YSL Beauty, Darię Zawiałow, która również stała się jej twarzą. Wiedza jest siłą, która może pomóc ofiarom przemocy w relacjach. Kampania „Miłość to nie Przemoc” zwraca uwagę społeczeństwa na ważny problem o porażającej skali. Tak samo jak YSL Beauty stoję za równością i wolnością wszystkich ludzi – mówi Daria Zawiałow.

W ramach akcji „Miłość to nie Przemoc” Yves Saint Laurent Beauty podjęło współpracę merytoryczną z organizacją non-profit SEXEDPL. Fundacja pomaga marce w prowadzeniu edukacji, oferując swoją ekspercką wiedzę oraz znajomość działań komunikacyjnych. Ważnym aspektem partnerstwa jest możliwość udzielania praktycznego wsparcia dzięki Antyprzemocowej Linii Pomocy, którą marka YSL Beauty

wspiera również finansowo.

Fundacja SEXEDPL od dwóch lat prowadzi linię pomocową dla osób uwikłanych w przemoc – nie tylko doświadczających jej, ale też będących jej świadkami i sprawcami. Przez sześć dni w tygodniu nasi specjaliści czuwają pod telefonem 720 720 020, prowadzimy warsztaty edukacyjne dla pracowników klubów, edukujemy o przemocy na naszych kanałach w social mediach i realizujemy kampanie z najlepszymi twórcami i znanymi osobami. Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z marką YSL Beauty możemy zaadresować nasze wsparcie do kolejnej grupy i skupić się na problemie przemocy w związkach. Zanim osoba doświadczająca przemocy sięgnie po pomoc, musi potrafić nazwać to, czego doświadcza. Wspólnie z naszym ekspertem, Michałem Sawickim, będziemy wyjaśniać jak rozpoznać symptomy przemocy w relacji i co zrobić dalej, by odzyskać kontrolę i bezpieczeństwo – mówi Martyna Wyszykowska, dyrektor zarządzająca fundacją SEXEDPL.

Jako YSL Beauty mamy na celu wspieranie kobiet. Cieszymy się z zawartej przez nas współpracy z SEXEDPL w ramach globalnej kampanii „Miłość to nie przemoc”. Sprawa jest dla nas niezwykle istotna. Skupiamy się na budowaniu świadomości poprzez mocną kampanię marketingową opierającą się na digitalu i out-of-home advertising wraz z działaniami przeprowadzonymi z influencerami i programami telewizyjnymi – mówi Alona Pokydko, Senior Brand Manager YSL Beauty.

Yves Saint Laurent Beauty chce informować i uwrażliwiać po to, aby dotrzeć nie tylko do otoczenia będącego świadkiem zjawiska, ale również do osób pozostających w toksycznych związkach. Marka finansuje badania akademickie, szkoli swoich pracowników oraz zobowiązuje się do roku 2030 wyedukować na ten temat 2 miliony ludzi globalnie. W październiku rusza kampania digitalowa „Miłość to nie przemoc”, która będzie budować świadomość problemu. W Warszawie zostanie ona wsparta kampanią outdoorową. Aby dotrzeć do 4 mln osób, działania będą uzupełnione akcjami z influencerami. W celu szerzenia wiedzy o tym problemie marka YSL Beauty wraz z fundacją SEXEDPL sfinansują szkolenia na wyższych uczelniach w Polsce. Kampania ma nakierowywać na stronę internetową miłosctonieprzemoc.pl, gdzie każdy będzie mógł przejść szkolenie, które pozwoli pozyskać wiedzę o 9 symptomach przemocy niefizycznej w związkach.