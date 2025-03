Wendy Williams od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2017 roku zasłabła na wizji, co doprowadziło do ujawnienia jej walki z zespołem Gravesa-Basedowa. Z czasem pojawiły się kolejne diagnozy - afazja oraz demencja czołowo-skroniowa. Mimo tych schorzeń, lekarz psychiatra ocenił jej stan jako stabilny, uznając ją za świadomą i zorientowaną w rzeczywistości. Na początku 2025 roku jej opiekunka prawna, Sabrina Morrissey, wystąpiła do sądu o ponowną ocenę medyczną gwiazdy. Twierdziła, że Williams w rzeczywistości nie ma demencji i nie powinna być ubezwłasnowolniona. Sama prezenterka w styczniu wyznała, że czuje się "uwięziona" w domu opieki, podkreślając, że nie ma problemów z funkcjonowaniem poznawczym.

Wendy Williams została zabrana do szpitala

W poniedziałek, 10 marca, około godziny 11:00 znana aktorka została zabrana do szpitala w asyście policji po niepokojącym incydencie, który rozegrał się w luksusowym domu opieki na Manhattanie. Według relacji świadków gwiazda wyrzuciła przez okno swojego pokoju kartkę z desperacką prośbą o pomoc.

Pomocy! Wendy - brzmiał napis na kartce.

Jej dramatyczny gest skłonił przechodniów do powiadomienia służb, co doprowadziło do natychmiastowej interwencji funkcjonariuszy i ratowników medycznych. Policja, która przybyła na miejsce, przeprowadziła ocenę jej stanu zdrowia i bezpieczeństwa. Po wstępnej kontroli podjęto decyzję o przetransportowaniu aktorki do szpitala. Cała procedura odbyła się przy asyście funkcjonariuszy, co wywołało wiele pytań i spekulacji na temat jej aktualnego stanu zdrowia.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy media donoszą o problemach zdrowotnych gwiazdy. Od lat zmaga się z poważnymi schorzeniami, a jej stan budzi coraz większe zaniepokojenie zarówno wśród fanów, jak i bliskich.

Kim jest Wendy Williams?

Wendy Williams to amerykańska prezenterka telewizyjna, osobowość medialna i była gospodyni popularnego talk-show "The Wendy Williams Show". Przez lata zdobyła ogromną popularność dzięki swojemu bezpośredniemu stylowi prowadzenia programu, w którym komentowała życie gwiazd i poruszała kontrowersyjne tematy. Jej charakterystyczna szczerość i barwna osobowość przyciągały miliony widzów, czyniąc ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w amerykańskich mediach.

Zanim osiągnęła sukces w telewizji, Williams pracowała jako prezenterka radiowa, gdzie zdobyła reputację bezkompromisowej dziennikarki. Jednak jej kariera zaczęła podupadać, gdy publicznie ujawniono jej problemy zdrowotne i osobiste. Williams od lat zmaga się z chorobą Gravesa-Basedowa, a także z uzależnieniem od alkoholu i leków. W ostatnich latach media coraz częściej informują o jej pogarszającym się stanie zdrowia, co wzbudza niepokój fanów i bliskich.

