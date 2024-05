Po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie" wszyscy sądzili, że kariera Kasi Cichopek drastycznie zwolni. Jak się właśnie okazało, nic bardziej mylnego. Przed chwilą dotarła do nas zdumiewająca wiadomość o powrocie aktorki do Polsatu! Widzowie mogą być zaskoczeni, gdzie ją zobaczymy i to lada moment.

Kasia Cichopek wraca do Polsatu!

Chociaż w rodzimym show-biznesie Katarzyna Cichopek gości od lat, wciąż kojarzona jest głównie z rolą Kingi w "M jak miłość". Fani nie mają bowiem zbyt wielu okazji, by zobaczyć ją w innych produkcjach na małym czy dużym ekranie, dlatego nic dziwnego, że tak wielkim echem odbił się jej udział w "Pytaniu na śniadanie".

Niestety, Kasia nie nacieszyła się rolą współprowadzącej zbyt długo, bo z początkiem tego roku, podobnie jak koledzy z planu, została zwyczajnie zwolniona. Od tamtej pory skupiała się głównie na grze w "M jak miłość" oraz realizowaniu kampanii reklamowych w mediach społecznościowych czy nowym podcaście "Serio?". Ostatnio natomiast pojawiły się pogłoski, czy Kasia i Maciej Kurzajewski znów pojawią się w śniadaniówce, a teraz dotarły do nas jeszcze bardziej zaskakujące informacje!

Facebook/Katarzyna Cichopek

Portal Pomponik ustalił nieoficjalnie, że po 14 latach Cichopek wraca do Polsatu. Z miejsca miała otrzymać nie byle jakie zajęcie, bo... współprowadzenie jednego z koncertów Polsat Hit Festiwal! Informacje te miał dla serwisu potwierdzić agent aktorki, Patryk Wolski.

Kasia została zaproszona jako współprowadząca jubileusz Majki Jeżowskiej i to zaproszenie przyjęła. Będzie to dla niej powrót na deski Opery Leśnej po czternastoletniej przerwie w Polsacie. W 2010 roku prowadziła w sopockim amfiteatrze festiwal Top Trendy - przekazał dla Pomponika.

Póki co sama Kasia nie komentuje tych doniesień, ale nie ma wątpliwości, że fani chcieliby ponownie zobaczyć ją na scenie Polsatu. Przypominamy, że przed laty aktorka miała okazję współprowadzić aż pięć edycji programu rozrywkowego "Jak oni śpiewają" oraz pierwszą edycję "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje".

Polsat Hit Festiwal odbędzie się natomiast już dziś oraz 25 maja. Transmisję będzie można oglądać od godziny 20:00 na antenie Polsatu oraz na platformie Polsat Box Go.

