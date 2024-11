Julia Żugaj wybrała się wczoraj na galę "Kobieca Marka Roku". Zapewne nie zwróciła uwagi, że tym jednym szczegółem zdradziła, że towarzyszył jej Wojtek Kucina. Okazuje się wobec tego, że para spotyka się również poza salą treningową! Czy to podsyci plotki o ich romansie!

Julia Żugaj pojawiła się z Wojtkiem Kuciną na gali "Kobieca Marka Roku"

Program "Taniec z Gwiazdami" już niebawem dobiegnie końca. W nadchodzącą niedzielę trzy pary zaprezentują się w ostatnich tańcach 15. edycji show. Okazuje się, że w grze o Kryształową Kulę pozostali: Maciej Zakościelny, Vanessa Aleksander i Julia Żugaj. Nie da się ukryć, że największą rzeszę fanów ma za sobą Julia, jednak nie jest to gwarancja zwycięstwa. Każda z par musi zatańczyć najlepiej, jak potrafi, a widzowie oraz jurorzy zadecydują, które zestawienie zasłużyło na wygranie. Co ciekawe, Julia Żugaj jest na "obserwowanym" przez internuatów, którzy spekulują na temat jej romansu z Wojtkiem Kuciną. W pierwszych odcinkach wyszło na jaw, że tancerz jest singlem, a Julia Żugaj w trakcie trwania programu zakończyła swój 5-letni związek z byłym narzeczonym. To spowodowało, że plotki rosły. Sytuacja, która miała miejsce w ubiegły wieczór daje do myślenia!

Julia Żugaj wybrała się na event "Kobieca Marka Roku", na którym odebrała nagrodę. W sieci pochwaliła się statuetką i podziękowała za wsparcie:

Kobieca Marka Roku, Gwiazda Młodego Pokolenia! To wyróżnienie jest dla mnie nie tylko wielkim zaszczytem, ale także dowodem na to, że warto wierzyć w siebie, swoje marzenia i ciężką pracę. Dziękuję organizatorom za to, że docenili mój wysiłek i pasję. Ta nagroda daje mi ogromną motywację, by dalej się rozwijać i inspirować innych. Czuję się niesamowicie wdzięczna, że mogę iść przez życie w zgodzie z moimi wartościami i pasjami – i że ta droga przynosi takie wyróżnienia. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie! - napisała Julia Żugaj.

Zanim jednak nastąpiło odebranie nagrody Julia Żugaj pokazywała kulisy tego typu eventu. Na InstaStory Julii pojawiło się nagranie, a jeden szczegół zdradził, że nie wybrała się tam sama! Na wideo widać pomalowane męskie paznokcie, dokładnie w taki sposób, jak maluje je Wojtek Kucina. Łatwo zatem można zgadnąć, że tancerz towarzyszył Julii w tym ważnym dla niej momencie. Okazuje się, że para nie spotyka się jedynie na treningach do "Tańca z Gwiazdami", ale również wspiera się w innych momentach. Ta sytuacja zapewne podsyci plotki o romansie Julii i Wojtka.

Niedawno, na jaw wyszło, że Julia Żugaj i Wojtek Kucina chodzą za rękę za kulisami "Tańca z Gwiazdami". Wówczas tłumaczyli to okazywaniem wzajemnego wsparcia i zaprzeczali, że może to mieć podłoże romantyczne.

Myślicie, że Julia Żugaj i Wojtek Kucina są parą?

