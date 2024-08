Jacek i Edzia nieoczekiwanie połączyli siły i stanęli przeciw swojej byłej przyjaciółce Dagmarze Kaźmierskiej. Gdy wszyscy myśleli, że to już koniec przykrych słów ze strony byłych przyjaciół Kaźmierskiej, ci dodawali do pieca. Dagmara Kaźmierska długo milczała, jednak teraz zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc.

Dagmara Kaźmierska prosi o pomoc

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność podczas programu "Królowe życia", w którym występowała wraz z Edzią i Jackiem. Paczka przyjaciół była niemalże nierozłączna, jednak od pewnego czasu Edyta postanowiła nie utrzymywać kontaktu z byłymi znajomymi. Dagmara Kaźmierska więc mogła liczyć na wsparcie swojego syna oraz Jacka, którzy stali za nią murem podczas jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami".

Nieoczekiwanie Jacek Wójcik postanowił zjednoczyć siły z Edzią i na jednej z transmisji na żywo zaczął obrażać Dagmarę. Wówczas machina ruszyła, a fani dopytywali o szczegóły zerwania znajomości. Należytej odpowiedzi nie otrzymali, a w zamian z to wciąż padały obraźliwe komentarze kierowane w stronę Dagmary Kaźmierskiej. Jacek Wójcik zasugerował fanom, że Dagmara Kaźmierska jedynie kreuje się na majętną osobę, a dodatkowo użył naprawdę nieoczekiwanego wyzwiska:

Ona bogata, jaja sobie robisz? Paskudne babsko i tyle. Wszyscy co z nią grali, dziwnym trafem pogonili ją. To nie daje wam do myślenia naiwniaki -odpisał na jeden z komentarzy Jacek.

Fani liczyli na to, że była "Królowa życia" odniesie się do powyższych słów, jednak na próżno, ponieważ zdaje się, że Dagmara Kaźmierska ma inne problemy na głowie. Teraz zwróciła się do fanów z prośbą o pomoc. Okazuje się, że ruszyła zbiórka na chorego pieska, który potrzebuje przejść zabieg.

Kochani, bardzo prosimy o pomoc dla piesia - napisała Kaźmierska.

Wygląda na to, że Dagmara Kaźmierska poszła w inną stronę i nie interesuje się tym, co mówią o niej exprzyjaciele. Po wielu perypetiach w jej życiu postawiła na spokój i nie wchodzi w żadne wykreowane przez innych afery.

