„Bridgertonowie” to serial Netfliksa, który podbił serca widzów – szczególnie fanów Jane Austen oraz takich produkcji jak „Downton Abbey” oraz „The Crown”. Seria inspirowana bestsellerowymi powieściami Julii Quinn przyciągnęła nie tylko za sprawą fabuły, w której nie brakuje romansów i intryg. Dzieło Chrisa Van Dusena to prawdziwa uczta wizualna dla tych, którzy uwielbiają piękne kostiumy oraz stylowe, pałacowe wnętrza.

Reklama

Gdzie więc kręcono „Bridgertonów”? Wiem, jak kręcili każdą lokalizację i gdzie można znaleźć rezydencje oraz ogrody znane z serialu.

Gdzie kręcono bale z „Bridgertonów”?

Pierwszy bal drugiego sezonu „Bridgertonów” został nakręcony w Wielkim Konserwatorium w Syon House w zachodnim Londynie, a obsada musiała kręcić w środku nocy, aby uniknąć hałasu samolotów lecących do i z lotniska Heathrow.

W rozmowie z magazynem Radio Times na temat kręcenia tej sceny Jonathan Bailey (serialowy Anthony Bridgerton) powiedział: „W zeszłym roku byłem na tyłach planu, popijałem lemoniadę i chichotałem z moimi ekranowymi braćmi podczas scen balowych. Tym razem musieliśmy się skupić, ale kiedy w końcu wyszliśmy na parkiet, poczułem się jak na występie”.

Inne lokalizacje, w których kręcono imprezy z „Bridgertonów”, to Hampton Court, Wilton House w Salisbury i Windsor Great Park. Połowę zdjęć zrobiono w wybudowanym na potrzeby produkcji studiu w Uxbridge.

Zobacz także

Gdzie kręcono rezydencję „Bridgertonów”?

Dom Brigertonów to rezydencja Daphne Bridgerton (Phoebe Dyvenor), Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey), ich licznego rodzeństwa i owdowiałej matki Lady Violet (Ruth Gemmell).

Piękna, porośnięta glicyniami fasada posiadłości w rzeczywistości należy do Ranger's House przy Chesterfield Walk w Greenwich . Ta rezydencja to georgiańska willa w południowo-wschodnim Londynie, naprzeciw Greenwich Park. Dawniej był domem dla arystokratów i członków rodziny królewskiej. W czasach, do których przenoszą nas „Bridgertonowie”, w 1813 roku w domu faktycznie mieszkała starsza siostra króla Jerzego III, księżna Augusta. Obecnie mieści się w nim światowej klasy kolekcja dzieł sztuki, którą mogą zwiedzać goście.

Wnętrze domu Bridgertonów zostało sfilmowane w RAF Halton . Ta ogromna stacja Królewskich Sił Powietrznych w Buckinghamshire, która jest używana przez wojsko od 1913 roku. Choć nie jest georgiańska i z zewnątrz wygląda niezbyt obiecująco – wnętrze jest zaskakująco okazałe i nawiązujące do epoki. Producenci wykorzystali je do pokazania wielkiego holu, palarni, korytarza i schodów posiadłości Brigertonów.

Znajdujący się przy domu ogród został nakręcony w Chatham Dockyard, ale do tego jeszcze wrócimy.

Czy „Bridgertonów” kręcono w Londynie?

Akcja „Bridgertonów” dzieje się przede wszystkim w Londynie. W serialu możecie zobaczyć Bath Street, Alfred Street i Beauford Square, zastępujące ulice Mayfair. Sceny rozgrywające się w Pall Mall kręcono przed ulicą 12 Trim Street, która służy jako fasada sklepu z herbatą Gunters. Abbey Street pojawia się w pobliżu sklepu z sukienkami Modiste.

Bath Street widzimy także w scenie rozgrywającej się przed barem, kiedy Simon Basset wypił trochę za dużo. Zdjęcia zrobiono na zewnątrz The Columbian Company .

Słynny Royal Crescent w Bath pełni jednocześnie funkcję Grosvenor Square i służy jako frontowe drzwi Featherington House i londyńskiego mieszkania w Sienie.

Filmowanie ulic Londynu w „Bridgertonach”

Niektóre sceny z Mayfair kręcono w The Queen's House w Greenwich , który służył również jako fasada Somerset House (wnętrze, wykorzystywane w „Bridgertonach” do wystawy obrazów, zostało sfilmowane w Somerley House ).

Sceny rozgrywające się na biedniejszych ulicach Londynu kręcono w Chatham Dockyard. Oglądamy je, gdy Lady Featherington zabiera Marinę na wycieczkę do slumsów, próbując ją przestraszyć. Wnętrze szpitala Foundling w slumsach zostało sfilmowane w Badminton House w Gloucestershire.

Więcej ujęć z tej lokalizacji widzimy podczas sceny rozgrywającej się przed prasą drukarską. Chatham Dockyard to zachowana, zabytkowa stocznia, która jest obecnie atrakcją turystyczną i popularnym miejscem kręcenia filmów.

Gdzie kręcili sceny w londyńskim parku w „Bridgertonach”?

Parki i ogrody są w „Bridgertonach” bardzo popularne. Hyde Park powstał na terenie Wilton House, Hampstead Heath ustawiono na terenie Somerley House w Hampshire, a Battersea Fields i Rotten Row kręcono na tle Windsor Great Park .

Sceny w Ogrodzie Botanicznym i Primrose Hill kręcono w Painshill Park w Cobham, a Sunbury Park i Walled Garden wykorzystano przy filmowaniu Kensington Gardens. Inne londyńskie lokalizacje powstały w Greenwich Park Rose Garden.

Gdzie w „Bridgertonach” kręcili Featherington House?

Jadalnia Featheringtonów została nakręcony w RAF Hilton. Nicola Coughlan, która gra Penelope Featherington, również tak wspomina nagrywane tam sceny: „Kręciliśmy w Hatfield House, czyli w tym samym domu, w którym filmowano "Faworytę". Wkradłam się na górę, bo chciałam zobaczyć pokój Olivii Colman. Próbowałam pocierać ściany, żeby jej talent aktorski dotarł do mnie!”

Gdzie kręcony jest dom Lady Danbury w „Bridgertonach”?

Danbury House to potężna rezydencja należąca do bogatej wdowy Lady Danbury (Adjoa Andoh), nieoficjalnej matki chrzestnej Simona Basseta.

Każdy, kto zna miasto Bath, z zewnątrz rozpoznaje jej dom jako Muzeum Sztuki Holburne. W celu wzmocnienia efektu wykorzystano także nagrania pobliskich Great Pulteney i Bath Street.

Do realizacji wnętrz wykorzystano kilka innych lokalizacji, w tym wspomniany już Badminton House (korytarz i łazienka) oraz Wilton House (salon i wielki hol).

Rezydencja królowej w Pałacu św. Jakuba w „Bridgertonach”

Pałac św. Jakuba, w którym dwór sprawuje królowa Charlotte (Golda Rusheuval), znajduje się w Londynie – i tam też kręcono zdjęcia. Jednak fasada, którą widzimy na ekranie, to w rzeczywistości Pałac Hampton Court.

Wnętrza kręcono w Lancaster House w Londynie.

Gdzie kręcili Buckingham House w „Bridgertonach”?

Króla Jerzego III można spotkać w „Buckingham House”. Zarówno elementy zewnętrzne, jak i wnętrza kręcono w Wilton House, łącznie z komnatami królewskimi i salonem, a zespół wykorzystał także Lancaster House do stworzenia salonu, korytarza i łazienki. W przedpokoju i jadalni wykorzystano Syon House .

Gdzie kręcili londyński dom Simona w „Bridgertonach” ?

„Hastings House” to londyńska rezydencja księcia Hastings, Simona Basseta (Regé-Jean Page), do stworzenia której wykorzystano dość dużą mozaikę lokalizacji.

Zdjęcia plenerowe kręcono w Wilton House w Salisbury. Ekipa wykorzystała także wnętrze do sfilmowania sali portretowej, korytarza i holu wejściowego. Wilton House. To wiejska rezydencja będąca od ponad 400 lat siedzibą hrabiów Pembroke. Obecnie jest domem 18. hrabiego i jego rodziny, chociaż jedną trzecią domu zachowali dla siebie, a resztę udostępnili zwiedzającym. To także popularne miejsce do kręcenia filmów i programów telewizyjnych, w tym „The Crown”, „Młoda Wiktoria”, „Emma” oraz „Duma i uprzedzenie”.

Salon i pokój dzienny kręcono w Badminton House w Gloucestershire. Inne wnętrza filmowano w Syon House w Londynie – m.in. pokój będący dawnym gabinetem księcia i garderoba Simona.

Gdzie kręcili Zamek Clyvedon w „Bridgertonach”?

Niestety zamek Clyvedon – rezydencja księcia Hastings – nie istnieje naprawdę.

Zdjęcia zewnętrzne (i niektóre wnętrza) kręcono w Castle Howard w Yorku . Ten ogromny okazały dom pojawiał się już wcześniej w adaptacjach Brideshead Revisited.

Jadalnię Clyvedona sfilmowano w Wilton House w Salisbury, natomiast salon i teren wokół obiektu sfilmowano przy pomocy Badminton House w Gloucestershire . Przedszkole zostało nakręcone w North Mymms Park .

Wioskę należącą do księcia, Clyvedon Village, kręcono w Yorku, w Coneysthorpe Village . Domek miejscowej kobiety Joanny został nakręcony we wsi znajdującej się na terenie zabytkowej posiadłości Primrose Cottage.

Gdzie kręcili sceny w sali balowej w „Bridgertonach”?

Bridgertonowie lubią się bawić! Trudno policzyć, ile sal balowych widzimy w serialu Netfliksa.

Jednym z kluczowych miejsc kręcenia tych scen było Leigh Court w Bristolu. Dzięki temu w całym dramacie pojawia się mnóstwo różnorodnych sal balowych – w tym Princes Ballroom, Ingenue Ballroom i Crawford Ballroom.

Zamek Howard w Yorku był również używany do kręcenia uroczystości, podczas gdy Bath Guildhall stało się salą balową Rambury.

Sceny z parkietem tanecznym na świeżym powietrzu w ogrodzie zostały nakręcone na farmie Dundridge Manor Farm w Bucks.

Gdzie kręcili koncerty w „Bridgertonach”?

Najważniejszymi miejscami spotkań towarzyskich w Londynie były sale koncertowe, a w „Bridgertonach” jest ich kilka. Jedną z lokalizacji był Theatre Royal Brighton, a za wnętrze opery służyło Hackney Empire w Londynie .

Lancaster House, wspomniane już powyżej jako miejsce kręcenia zdjęć, dostarczyło także wnętrza i elementy zewnętrzne sali koncertowej – w szczególności foyer i pokój emerytów w późniejszym odcinku.

Gdzie kręcili Vauxhall Pleasure Gardens w „Bridgertonach”?

Prawdziwe Vauxhall Pleasure Gardens znajdowały się – jak się domyślacie – w Vauxhall w Londynie. Ogród przyjemności już nie istnieje, ale przez kilkadziesiąt lat był wiodącym miejscem publicznej rozrywki stolicy.

Aby odtworzyć ogrody Vauxhall, zespół produkcyjny wykorzystał zamek Howard w Yorku i tereny w Stowe Park, gdzie kręcili sceny taneczne przed Świątynią Wenus. Według National Trust „Świątynia Wenus wychodzi na jezioro Eleven Acre w kierunku Stowe House. Jest poświęcona bogini seksu i ogrodnictwa”.

Sceny bokserskie Willa i Simona w „Bridgertonach”

Wystawa boksu została nakręcona w Normansfield Theatre w Teddington, natomiast salon bokserski został nakręcony w Chatham Dockyard w hrabstwie Kent.

Mieszkanie Willa i Alice, jeden z niewielu nietypowych domów, jakie widzimy w „Bridgertonach”, również zostało sfilmowane w Chatham Dockyard.

Gdzie kręcono kościół w „Bridgertonach”?

Wnętrze, które widzimy na ekranie, to kościół parafialny Najświętszej Marii Panny w Twickenham, który w dramacie nazywany jest „kościołem św. Jerzego”. Zdjęcia zewnętrzne kręcono w Wilton House .

Klub Dżentelmenów White’a w „Bridgertonach”

Klub Gentleman's to ważne miejsce spotkań towarzyskich mężczyzn w „Bridgertonach”(a także służy jako miejsce znajdowania prostytutek, picia alkoholu i hazardu).

Zdjęcia kręcono w Hatfield House oraz w North Mymms Park .

Gdzie kręcili Coaching Inn w „Bridgertonach”?

W zajeździe dochodzi do dramatycznego, romantycznego starcia pomiędzy dwojgiem bohaterów. Sceny te kręcono w Dorney Court w Bucks .

Już 16 maja na Netfliksie pojawi się trzeci sezon "Bridgertonów", w którym z pewnością zobaczycie mnóstwo przepięknych przestrzeni oraz starannie przygotowanych kostiumów.

Artykuł oryginalnie opublikowany na RadioTimes

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek