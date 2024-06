Widzowie z niecierpliwością czekają na 4. sezon „Emily w Paryżu”. Fani będą mogli ponownie śledzić losy Emily Cooper (w tej roli Lily Collins) już tego lata.

„Emily w Paryżu” to jeden z tych seriali, który rozbudza nie tylko naszą romantyczną wrażliwość, ale również duszę podróżnika. Z pewnością wielu z was po obejrzeniu produkcji Netfliksa zamarzyła o tym, by zwiedzić Francję. Jeśli chcielibyście udać się w wyprawę śladami Emily, poniżej możecie sprawdzić listę miejsc, w których kręcono popularną serię platformy z czerwonym logo.

Gdzie kręcono „Emily w Paryżu”? Oto lista miejsc z serialu Netfliksa

Pop Air

Emily udaje się do Pop Air z Gabrielem w odcinku 7., chcąc miło spędzić wieczór po kilku niepowodzeniach. To miejsce jest niestety już zamknięte, można było je zwiedzać do 21 sierpnia 2022 r., ale początkowo odbywało się w paryskim centrum kulturalnym Grand Halle de la Villette.

Muzeum Orsay

W 9. odcinku „Emily w Paryżu” Gabriel i Camille wybierają się na randkę do Muzeum Orsay, odtwarzając swoje pierwsze wspólne spotkanie. Stary dworzec kolejowy został przekształcony w galerię sztuki, w której znajdują się jedne z najbardziej szanowanych dzieł sztuki na świecie, w tym "Gwiaździsta noc" Van Gogha, "Bal w Moulin de la Galette" Renoira i "Lilie wodne" Moneta.

Le Mur des je t'aime (ściana miłości na Mortmarte)

Potocznie znana jako "ściana miłości" to jedno z najpiękniejszych miejsc w Paryżu. Mural przedstawia ponad 250 sposobów powiedzenia „kocham cię” w różnych językach na efektownych niebieskich kafelkach. Znajdziecie go w przepięknym Monmartre, tuż przy Square des Abbesses. Jest całkowicie darmowy, ale uważaj, w okolicy bywa tłoczno.

Gare du Nord (Dworzec Północny)

Kiedy Emily odbiera Alfiego ze stacji po wizycie w Londynie w odcinku 9., udaje się do Gare du Nord, siedziby pociągu Eurostar i jednego z najłatwiejszych sposobów podróżowania między stolicami Francji i Anglii.

Kanał Saint-Martin

Kanał Saint-Martin pojawia się często w "Emily w Paryżu", a zwłaszcza w sezonie 3. Emily jest często widywana, gdy pozuje obok rozległej drogi wodnej, którą można znaleźć w 10. dzielnicy. Sama okolica znajduje się blisko dworca Gare du Nord i szczyci się mnóstwem fajnych sklepów, barów i restauracji – to prawdziwy Paryż, w którym często można spotkać lokalsów spędzających czas nad wodą.

Prowansja

Kiedy w odcinku 3. Emily wybiera się w podróż służbową do Prowansji, nie możemy zaprzeczyć, że zakochaliśmy się w polach lawendy otaczających ten po prostu wspaniały zamek. Dobra wiadomość. Możecie odtworzyć bardzo błyskotliwą imprezę, którą Emily organizuje w Mercedesie (choć bez samochodu, niestety).

Przez większą część kręcenia ekipa korzystała z Château de Montpoupon. Przyjrzyjcie się uważnie, a w tle zobaczycie położone na wzgórzu miasto Gordes, w którym rozgrywają się tamtejsze sceny. A co z polami lawendy? W regionie prowansalskim znajdziesz ich całkiem sporo.

Saint Tropez

Gwiazdy „Emily w Paryżu” można było zobaczyć podczas kręcenia drugiego sezonu w Saint Tropez. Emily (Lily Collins), Mindy (Ashley Park) i Camille (Camille Razat) miały na sobie sportowe, wakacyjne stroje we francuskim hotspocie.

Miasto położone jest na Riwierze Francuskiej w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże i jest popularnym kierunkiem turystycznym.

Opera Garnier

Palais Garnier to XIX-wieczna opera, którą Emily odwiedza, aby obejrzeć "Jezioro Łabędzie" w odcinku 6.

Zbudowany dla Opery Paryskiej w 1861 roku teatr jest jednym z zabytków Paryża i znajduje się niedaleko Gaillon.

Le Grand Véfour

Restauracja Le Grand Véfour, nagrodzony gwiazdką Michelin, znajduje się w "Emily w Paryżu" jako restauracja, do której Emily próbuje namówić swoich kolegów i potencjalnego nowego klienta, ale odkrywa, że przez pomyłkę zarezerwowała stolik na niewłaściwy miesiąc.

Ta kultowa knajpa, otwarta w pasażach Palais-Royal w 1784 roku, jest obecnie prowadzona przez francuskiego szefa kuchni Guya Martina i jest własnością Grupy Tattinger.

Most Aleksandra III

Most Alexandre III to jeden z wielu słynnych mostów znajdujących się w Paryżu, na którym w serialu kręcona jest najnowsza reklama perfum Savoir. W serialu widzimy Emily za kulisami reklamy, wraz z kolegami siedzącymi na składanych krzesłach na moście, po czym lepiej widać cały most, gdy reklama jest wyświetlana wszystkim pracownikom Savoir.

Most zbudowany w latach 1896–1900 prowadzi do dzielnicy Pól Elizejskich i strzegą go cztery posągi greckiego boga Sławy ze złoconego brązu. Występuje w wielu innych filmach, w tym w „Północy w Paryżu” Woody’ego Allena, dramacie romantycznym „Przed tobą” i filmie o Bondzie Zabójczy widok.

Musée des Arts Forains

Zdjęcia do filmu "Emily w Paryżu" kręcono także w Musée des Arts Forains – prywatnym wesołym miasteczku znajdującym się w Pavillons de Bercy, w 12. dzielnicy Paryża. W odcinku 7. Emily bierze udział w przyjęciu odbywającym się w muzeum.

Muzeum utworzone przez Jeana Paula Favanda w 1996 roku obejmuje różne obiekty z XIX i XX wieku, w tym przestrzenie rozrywkowe, odrestaurowane atrakcje, karuzele, karuzele i huśtawki.

Rue de Valois

W serialu pojawia się Rue de Valois, ponieważ jest to piękna ulica, po której Emily idzie razem z Sylvie do pracy.

Rue de Valois, położona w dzielnicy Palais-Royal, jest obecnie siedzibą Ministerstwa Kultury.

Ogród Palais-Royal

Ogród Palais Royal znajduje się naprzeciwko Palais Royal – siedziby Conseil d'État, której początki sięgają końca XVIII wieku.

W serialu Netfliksa Emily przesiaduje tam ze swoją przyjaciółką Mindy na ławce.

Place de l'Estrapade

Place de l'Estrapade to plac w 5. dzielnicy Paryża, na którym w serialu znajduje się mieszkanie Emily, restauracja Gabriela i lokalna piekarnia.

Plac znajduje się pomiędzy ulicami rue de l'Estrapade i rue Lhomond.

Monnaie de Paris

Monnaie de Paris to jeden z najstarszych budynków w Paryżu, założony w 864 roku i będący siedzibą Mennicy Paryskiej – instytucji odpowiedzialnej za produkcję monet euro.

W dziewiątym odcinku Emily in Paris fasada Monnaie de Paris pełni rolę planu pokazu mody, w którym uczestniczy Emily.

Plac Trocadero

Trocadéro znajduje się w 16. dzielnicy Paryża i zapewnia gościom wspaniały widok na Wieżę Eiffla zza Sekwany.

W produkcji Netfliksa Emily uczestniczy w przyjęciu zorganizowanym przez Savoira w odcinku 2., podczas którego poznaje klienta firmy, Antoine'a.

L'Atelier des Lumières

L'Atelier des Lumières to galeria sztuki zlokalizowana w 11. dzielnicy, stworzona w 1835 roku przez braci Plichon.

W "Emily w Paryżu" tytułowa bohaterka razem z Camille i Gabrielem odwiedzają muzeum, aby wziąć udział w wystawie Van Gogha.

Zamek w Sonnay

Zamek La Château de Sonnay, położony w Dolinie Loary, służył jako dom rodzinny Camille w Szampanii, gdzie Emily przebywa przez krótki czas i jest widziana, jak jeździ na rowerze po winnicach posiadłości.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek