Małgorzata Rozenek przyłapana na joggingu. Uwagę zwraca ultra droga saszetka Gucci!

Małgorzata Rozenek to łakomy kąsek dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Ostatnio gwiazda TVN znów została przyłapana na ulicach Warszawy podczas załatwiania codziennych spraw i jak zwykle zwróciła uwagę swoją stylizacją. W ostatnie nieco chłodniejsze dni Małgorzata Rozenek wybrała oversizowy garnitur w niebieskim kolorze. Wiemy, gdzie znaleźć podobną perełkę na letniej wyprzedaży! Małgorzata Rozenek w idealnym niebieskim garniturze! Małgorzata Rozenek to jedna z najbardziej stylowych gwiazd i nawet podczas codziennych wyjść zawsze wygląda doskonale. Tym razem prowadząca program "Projekt Lady" postawiła na niebieski obszerny garnitur z dłuższą marynarką i szerokimi spodniami. Do tego białe sneakersy , które w tym sezonie nosimy absolutnie do wszystkiego i mamy idealny zestaw na wiele okazji. Oczywiście Małgorzata Rozenek nie zapomniała też o stylowych dodatkach z kolorowym plecakiem i okularami przeciwsłonecznymi w roli głównej. Ten look zdecydowanie zasługuje na uwagę! Sami spójrzcie... Zobacz także: Małgorzata Rozenek pije "dobrą kawusię" w klapkach wartych fortunę! Niebieski garnitur Małgorzaty Rozenek to prawdziwy hit, a jeśli chcecie kupić podobny zestaw w super cenie to nadal jest na to szansa podczas letnich wyprzedaży. W Reserved kupicie niemal identyczny za 149 zł. Gwiazda TVN w ostatnim czasie pokochała garnitury i traktuje je jako doskonała alternatywę dla kobiecych sukienek. Nawet w oversizowym kroju Małgorzta Rozenek wygląda bardzo kobieco. Na wyprzedaży lato 2021, która powoli dobiega końca można znaleźć jeszcze prawdziwe perełki. W Reserved czeka na was garnitur w stylu Małgorzaty Rozenek, który kosztuje 149 zł. To zestaw idealny!