Małgorzata Rozenek na rowerze wybrała się do solarium. Poznalibyście ją na ulicy? Zdjęcia PAPARAZZI

Małgorzata Rozenek razem z całą rodziną wybrała się na wakacje kamperem. Paparazzi uwiecznili moment, jak gwiazda TVN razem z Radosławem Majdanem pakują swoje walizki i wyruszają w rodzinną podróż do Szwecji. Małgorzata Rozenek nosiła bagaże w naprawdę seksownej piżamie z koronką. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Trzeba przyznać, że gwiazda zachwyca świetną figurą. Małgorzata Rozenek rusza na wakacje kamperem Małgorzata Rozenek postanowiła spędzić wakacje w wyjątkowy sposób. Okazuje się, że zamiast luksusowego wyjazdu na rajską wyspę, gwiazda TVN postanowiła tym razem zabrać rodzinę i swoje psy na wycieczkę kamperem do Szwecji. Małgorzata Rozenek już od kilku dni szykowała się do wyjazdu i podczas relacji na InstaStories informowała fanów, na jakim etapie są ich przygotowania do podróży. Małgorzata Rozenek jeszcze wczoraj wieczorem obawiała się, że nie zdąży się spakować. Niby jestem spakowana, ale to się tylko tak mówi- relacjonowała w sieci. (...) Musimy zapakować jedzenie, musimy odebrać rowery, dokumenty dla zwierząt, paszporty covidowe, wszystko- dodała. Dziś o godzinie 6:00 Małgorzata Rozenek podczas relacji na InstaStories przyznała, że przez pół nocy zastanawiała się, co jeszcze ma ze sobą zabrać w podróż. Jak widać na zdjęciach paparazzi gwiazda TVN w seksownej piżamie pakowała ostatnie torby do kampera. Najgorsze jest pakowanie do miejsca w którym można się spodziewać każdej pogody- mówiła Małgorzata Rozenek tuż przed wyjazdem. (...) Ja naprawdę nie wiem, jak się spakować. Teraz myślę, że za dużo wzięłam dresów, a za mało letnich rzeczy. Widać, że pakowanie kampera trwało do ostatniej chwili. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan w podróż do Szwecji zabrali ze sobą swoje cztery pieski....