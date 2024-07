Jak utrzymać wagę po schudnięciu? Wymarzona, smukła sylwetka jest marzeniem wielu osób, dlatego gdy ją uzyskasz, nie powracaj do dawnych nawyków żywieniowych, które mogą wywołać efekt jojo.

10 porad, by utrzymać właściwą wagę po odchudzaniu

1. Ćwiczenia – ćwicz codziennie chociaż przez 20 minut, a sylwetka będzie smukła i zgrabna. Zrezygnuj z jazdy samochodem i windy na rzecz spaceru, czy wchodzenia po schodach. Spędzaj czas na świeżym powietrzu jeżdżąc na rowerze lub biegając.

2. Zdrowe jedzenie – jedz warzywa i owoce, które zawierają dużo błonnika pokarmowego, a ponadto można z nich przygotować niskokaloryczne desery czy koktajle. Staraj się gotować bez użycia tłuszczu, ogranicz jedzenie słodyczy i pij dużo wody (około 2 l dziennie). Dodatkowo jedz dużo chudego mięsa, odtłuszczonych jogurtów, chudych serów, orzechów, fasoli. Te zawierające dużo białka produkty poprawią humor i zwalczą uczucie głodu. Wystrzegaj się pszennych makaronów i białego pieczywa.

3. Kontrola wagi – sprawdzaj swoją wagę chociaż raz w tygodniu. Najlepiej waż się tego samego dnia tygodnia, o tej samej porze, w tym samym ubraniu i w tym samym miejscu.

4. Sen – staraj się sypiać po 8 godzin na dobę. Jeśli zaniedbasz sen możesz mieć zaburzenia apetytu, przez co będziesz jeść więcej niż potrzebuje organizm.

5. Nie jedz po nocach – ostatni posiłek jedz trzy godziny przed położeniem się spać. Nie jedz po nocach, a jeśli już nie możesz wytrzymać zjedz dietetyczny batonik czy owoc. Objadanie się w późnych porach jest niezdrowe, ponieważ organizm nie ma kiedy strawić tych posiłków.

6. Jedz częściej, ale mniej – w ciągu dnia jedz pięć posiłków, trzy duże i dwa małe, najlepiej co trzy godziny, a lepiej będziesz kontrolować apetyt i wagę. Pamiętaj o zjedzeniu śniadania w ciągu godziny od obudzenia. Pierwszy posiłek powinien być zdrowy, dlatego staraj się jeść owoce, jogurty, czy pełnoziarniste płatki na mleku.

7. Pozbądź się niezdrowej żywności – usuń z domu wszelkie produkty, których nie powinnaś jeść, takie jak: ciastka, lody, gotowe sosy, czy słodkie przetwory.

8. Nie pij alkoholu – puste kalorie z kieliszka wódki czy butelki piwa odkładają się w postaci tłuszczu, bo organizm nie umie ich spożytkować.

9. Cel – ważne jest by postawić sobie określony cel. W tym wypadku będzie to utrzymanie wymarzonej wagi przez jak najdłuższy czas. Aby się zmotywować, nagradzaj się czymś, co sprawia ci przyjemność.

10. Dzienniczek – prowadź dzienniczek i zapisuj w ciągu dnia to co jesz. Dzięki niemu będziesz bardziej uważać na dietę.