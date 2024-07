Panierka do ryby nie musi być nudna. Można ją urozmaicać dodając ziarna, orzechy czy płatki kukurydziane. Poniżej znajdziesz trzy propozycje na wspaniale chrupiącą panierkę do ryby.

Rady:

Smażenie na oleju z pestek winogron pozwoli wydobyć naturalny aromat potrawy oraz ograniczy wchłanianie oleju przez panierkę.

W celu odsączenia ryby z nadmiaru tłuszczu, po usmażeniu wykładaj ją na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym.

Resztka niewykorzystanej panierki do ryby, to produkt na chrupiący kotlecik. Zmieszaj wszystkie składniki, które ci zostały i usmaż na tym samym oleju, na którym była smażona ryba.

Podane w przepisach proporcje wystarczą na opanierowanie około dwóch rybnych filetów.

Chrupiąca panierka do ryby – wersja podstawowa z mąką kukurydzianą – przepis

Składniki:

2 łyżki mąki kukurydzianej,

2 łyżki mąki pszennej,

1 łyżka bułki tartej,

sól, pieprz, przyprawa do ryby,

olej do smażenia,

sok z połówki cytryny – do ryby.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Bułkę oraz mąki wsyp do głębokiego talerza, dodaj sól, pieprz i przyprawę do ryby – około 2-3 łyżeczki. Wymieszaj dokładnie.

2. Przygotowaną wcześniej rybę, posól i dopraw sokiem z cytryny – szczególnie, gdy jest to łosoś.

3. Rozgrzej na patelni olej – tak, aby co najmniej przykrywał dno. Posól lekko olej – dzięki temu ryba nie będzie przywierała.

4. Dokładnie panieruj każdy kawałek ryby i smaż z obu stron na oleju.

5. Ułóż rybę na talerzu wyłożonym ręcznikiem papierowym, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Możesz urozmaicić tę panierkę do ryby dodając sezam, pestki dyni lub słonecznika.

Chrupiąca panierka do ryby – panierka chlebowa – przepis

Składniki:

2 - 4- kromki pieczywa tostowego,

1 jajko,

2 łyżki mąki pszennej,

pieprz, sól,

olej do smażenia.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Odkrój skórkę z chleba a środek rozdrobnij palcami na jak najmniejsze okruchy.

2. Do miseczki wbij jajko, dodaj mąkę, pieprz i sól – roztrzep dokładnie widelcem.

3. Przygotuj i posól rybę. Panieruj najpierw w jajku z mąką potem w okruchach chleba, tak by przykleiło się ich jak najwięcej.

4. Rozgrzej olej na patelni, usmaż filety z obu stron na złoto.

Chrupiąca panierka do ryby – panierka z płatków kukurydzianych – przepis

Składniki:

1 garść płatków kukurydzianych,

5 łyżek mąki pszennej,

1 jajko,

sól, czerwona słodka papryka,

olej do smażenia.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

1. Naszykuj 3 miseczki. Do pierwszej wsyp mąkę, sól i paprykę – wymieszaj. Do drugiej wbij jajko, posól i roztrzep dokładnie widelcem. Do trzeciej nasyp płatki kukurydziane – rozgnieć je lekko pięścią.

2. Przygotowaną rybę posól i panieruj – najpierw w mące, potem w jajku a na koniec w płatkach kukurydzianych.

3. Smaż z obu stron na złoto na patelni na mocno rozgrzanym oleju.

Smacznego!