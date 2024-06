Tomasz Kammel to 52-letni prezenter telewizyjny i dziennikarz. Przez lata był prowadzącym śniadaniówki emitowanej na TVP "Pytanie na śniadanie". Po zwolnieniach w stacji Kammel na brak zajęć nie może narzekać. Pracuje m.in. jako trener biznesu, a nawet jest członkiem "Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu". Ponadto założył on "Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce".

Tomasz Kammel paraduje z zegarkiem za 700 tysięcy złotych

Tomasz Kammel wybrał się na zakupy do jednego z warszawskich sklepików. Na jego drodze stanęli paparazzi, którzy zrobili mu serię zdjęć. Widać, że dziennikarz dba o zdrowie, bo pośród jego zakupów znalazły się m.in. maliny, które jak wiadomo, mają w sobie wiele cennych witamin. Jednak to nie zakup owoców, zwrócił uwagę fotografów, którzy skupili się przede wszystkim na zegarku Kammela. Powodem mogła być cena, gdyż do najtańszych zdecydowanie nie należy. Zegarek ten wart jest ok. 700 tysięcy złotych. Zobaczcie sami, czy jest warty tej ceny.

