Lazania to polska wersja lasagne – tradycyjnego dania kuchni włoskiej o bardzo długiej tradycji, sięgającej jeszcze czasów rzymskich. Wywodzi się z regionu Emilia-Romania, którego stolicą jest Bolonia. Nazwa dania nawiązuje do łacińskiego słowa lasana, lasanum, oznaczającego wazę lub garnek, a to dlatego, że aby zrobić lazanię, trzeba mieć do dyspozycji duże naczynie, w którym układa się ją warstwa po warstwie.

Składniki lazanii:

1 opakowanie makaronu do lasagne,

0,5 kg mięsa mielonego,

40 dag pomidorów w puszcze,

25 dag mozzarelli,

20 dag sera żółtego,

10 dag sosu pomidorowego,

2 łyżki oleju roślinnego,

szczypta soli, pieprzu i oregano.

Składniki sosu beszamelowego:

100 g żółtego sera,

1 szklanka mąki pszennej,

1 szklanka mleka,

1 łyżka masła,

0,5 kostki rosołowej,

szczypta pieprzu ziołowego,

Czas przygotowania: 50 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania lazanii:

1. Cebulę i czosnek obierz i pokrój w drobną kostkę, a potem podsmaż je na oleju, aż się zarumienią.

2. Na patelnię z podsmażoną cebulą i czosnkiem wyłóż mięso mielone, przypraw je solą, pieprzem i oregano i smaż do momentu, aż zmieni kolor z różowego na jasnobrązowy.

3. Do mięsa dodaj pomidory w puszce (jeśli nie są krojone, pokrój je na 4 części), następnie wymieszaj i smaż jeszcze przez ok. 2 min.

4. Mozzarellę pokrój w plasterki, a żółty ser zetrzyj na tartce na grubych oczkach.

5. Przygotuj sos beszamelowy.

6. Podziel farsz i mozzarellę na 3 porcje, natomiast makaron – na 4, a następnie układaj je w naczyniu żaroodpornym warstwami w kolejności: makaron, farsz, mozzarella. Na dno możesz wylać trochę sosu pomidorowego, żeby makaron nie przywarł do dna naczynia. Każdą porcję farszu zalewaj sosem beszamelowym.

7. Na wierzchniej warstwie (makaron) wysyp starty ser i zalej go sosem pomidorowym.

8. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez 30–40 min.

Sposób przygotowania sosu beszamelowego:

1. Masło roztop w garnku na małym ogniu, następnie dodaj do niego mąkę i dokładnie wymieszaj.

2. Po uzyskaniu jednolitej masy ściągnij garnek z ognia, dodaj zimne mleko i energicznie wymieszaj, by nie powstały grudki.

3. Dodaj kostkę rosołową i dopraw pieprzem.

4. Gotuj, ciągle mieszając, do momentu, aż sos zgęstnieje.

5. Dodaj ser żółty i gotuj, aż się rozpuści.



Smacznego!