12 potraw wigilijnych przygotowanych głównie z płodów ziemi: maku, ryb, kapusty, grochu i miodu to symbol dostatku, witalności, szczęścia i trwałości sił życiowych. Dawniej liczba potraw na stole wigilijnym musiała być nieparzysta. Przygotowywano 7, 9 lub 11 dań i wierzono, że przyniesie to szczęście domownikom. Na 12 dań wigilijnych pozwalali sobie wyłącznie najzamożniejsi. Liczba 12 była więc symbolem bogactwa i dostatku. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, liczba 12 symbolizuje 12 apostołów, a według wierzeń ludowych nawiązuje do 12 miesięcy w roku.

Ryby: karp, śledzie, ryba po grecku.

Na każdym wigilijnym stole królują ryby. Ryba to symbol Jezusa Chrystusa. W tradycji chrześcijańskiej ryby to symbol odradzania się do życia i chrztu. Według wierzeń ludowych ryby symbolizują płodność i narodziny. Wśród ryb w święta najbardziej popularny jest karp w galarecie i karp smażony. W wielu domach każdego roku w Wigilię domownicy wkładają do portfela łuskę karpia lub najdłuższą i najgrubszą z ości karpia, jaka znalazła się na ich talerzu. Ma to zapewnić dobrobyt i dostatek. Coraz częściej na wigilijnym stole goszczą także dorsz, pstrąg i łosoś. Na wieczerzę przygotowuje się ryby po grecku, ryby w panierce lub ryby pieczone. Kolejnym daniem przygotowywanym na wieczerzę i związanym z symboliką ryb są śledzie wigilijne. Najczęściej przygotowywane w oleju, śmietanie, sosie pomidorowym lub occie.

Mak i ziarna zbóż: kluski z makiem i kutia

Wśród 12 dań wigilijnych nie może zabraknąć klusek z makiem oraz kutii lub makowca – potraw zawierających ziarna zbóż i mak. Mak i ziarna zbóż są symbolem dostatku, urodzaju i płodności. Do przygotowania tych potraw wykorzystywany jest także miód, który jest symbolem radości życia i obfitości.

Kapusta, grzyby i groch

Kapusta z grochem, pierogi z kapustą i uszka z grzybami to kolejne potrawy wigilijne. Groch, kapusta i leśne grzyby miały przynosić szczęście, dostatek i zapewniać zdrowie, chroniąc przed chorobami. Kapusta symbolizowała także trwałość sił życiowych. W niektórych domach do jednego z uszek wigilijnych wkładana jest moneta. Osoba, która znajdzie na swoim talerzu uszko z monetą w środku będzie mieć powodzenie w nadchodzącym roku.

Buraki: barszcz czerwony

Jednym z tradycyjnych wigilijnych dań jest barszcz wigilijny. Barszcz przygotowywany jest z czerwonych buraków, które według wierzeń ludowych miały przynosić urodę i długowieczność.

Suszone owoce: kompot z suszu

Kompot z suszu to typowy wigilijny napój. Kompot jest esencją z gotowanych suszonych owoców takich jak jabłka, śliwki i gruszki. Dawniej w zamożnych domostwach dodawano do niego także suszone figi lub rodzynki. Jabłka są symbolem pokoju, miłości i zdrowia. Gruszki według tradycji miały przynosić długowieczność, a śliwki odpędzać złe moce. Suszone figi i rodzynki były symbolem oczyszczenia i obfitości.

Mąka: racuchy drożdżowe

W bogactwie wigilijnych potraw znajdują się także racuchy drożdżowe. Słodkie, puszyste i smażone w gorącym oleju racuchy symbolizują obfitość. Racuchy przygotowywane są z mąki, która ma zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku.