Kutia to jedna z najbardziej popularnych potraw wigilijnych. Jest tradycyjnym słodkim deserem, który gości na większości bożonarodzeniowych stołów. Potrawa składa się z maku, pszenicy, miodu i bakalii. Kutia jest tradycyjną potrawą dawnej polskiej kuchni kresowej, kuchni litewskiej, białoruskiej i ukraińskiej.

Rady: Kutia ma słodki smak. Możesz złagodzić słodycz kutii dodając do niej kilka kropel soku cytrynowego.

Czas wykonania: ok. 1 godziny

Stopień trudności: łatwe

Potrzebujesz:

maszynki do mielenia,

garnka,

miski,

deski do krojenia,

łyżki,

noża.

Składniki:

½ szklanki maku,

1 szklanka pszenicy,

2 szklanki mleka,

skórka starta z połowy pomarańczy,

skórka starta z połowy cytryny,

2 łyżki stołowe miodu,

5 suszonych fig,

3 łyżki stołowe rodzynek,

2 łyżki posiekanych orzechów włoskich,

2 łyżki posiekanych orzechów laskowych,

1 łyżka posiekanych migdałów (opcjonalnie),

sok z cytryny (opcjonalnie).

Sposób wykonania:

1. Pszenicę wsyp do miski i zalej wodą, tak aby woda pokryła wszystkie ziarna. Pszenicę zostaw w wodzie przez noc. W trakcie moczenia ziaren pszenicy zmieniaj wodę przynajmniej 3 razy.

2. Namoczoną pszenicę wsyp do garnka i zalej wodą, tak aby woda pokryła wszystkie ziarna. Garnek ustaw na małym ogniu i gotuj dotąd aż pszenica stanie się miękka (ok. 3-4 godziny). Pszenicę odcedź i zostaw do wystygnięcia.

3. Mleko wlej do garnka i wsyp do niego mak. Całość zagotuj i ostudź. Mak przepuść przez maszynkę do mielenia o gęstym sitku.

4. Figi pokrój w drobną kostkę.

5. Skórkę z pomarańczy i skórkę z cytryny sparz wrzątkiem i pokrój w drobną kostkę.

6. Wszystkie składniki połącz, dodaj orzechy, rodzynki, migdały i miód i dokładnie wymieszaj. Wigilijna kutia jest gotowa.

Smacznego!