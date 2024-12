Tradycyjnie w święta Bożego Narodzenia emitowany jest specjalny odcinek programu "Rolnik szuka żony", w którym biorą udział nie tylko uczestnicy najnowszej edycji, ale również poprzednich, zdradzając, co zmieniło się w ich życiu w ostatnich latach. To prawdziwa niespodzianka dla fanów randkowego hitu Telewizji Polskiej, którzy w wyjątkowy świąteczny wieczór będą mogli znów zasiąść przed telewizorami i zobaczyć, co słuchać u uczestników "Rolnika". W 2023 roku odcinek świąteczny był wyświetlony w Boże Narodzenie o godz. 20:25, ale w tym roku to się zmieniło. O wszystkim poinformowała Joasia z 8. edycji "Rolnik szuka żony"!

Wielkie zmiany w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony!

Niezwykle poruszający finał 11. edycji "Rolnik szuka żony" już za nami! W programie miłość znaleźli Dominika i Rafał oraz Ania i Marcin, chociaż w ostatnim odcinku nie brakowało spięcia między Magdą i Marcinem, a wszystko przez nieporozumienie po grillu, które urosło do rangi sporego problemu. Z kolei Sebastian, mimo że wszystkie jego kandydatki były gotowe na relację z nim, to nie zdecydował się na związek z żadną z nich. Wiktoria stara się zapomnieć o Adamie, który zapewnia, że jest szczęśliwy w kolejnym związku, a tymczasem Agata deklaruje swoją gotować na nową relację. Finał 11. edycji był pełen niespodzianek, ale obyło się bez kontrowersji, jakie miały miejsce w 10. sezonie. Teraz pora na świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", który już wiadomo, że zostanie wyemitowany w środę, 25 grudnia, o godz. 18:35 na antenie Telewizji Polskiej.

Oglądajcie świąteczny odcinek programu! 25.12 godz. 18.35 zaprasza Joanna z 'Rolnika'

Kto pojawi się w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"? Już wiadomo, że z 11. edycji będą to: Ania i Marcin oraz Dominika i Rafał. Nie zabraknie też Klaudii i Valentyna, którzy opowiedzą o przygotowaniach do ślubu, a przedstawicielami 10. edycji będą Anna i Jakub. Nie zabraknie też Marty Paszkin i Pawła Bodziannego oraz Joasi i Kamila z 8. edycji. Wielką niespodzianką będzie obecność Ady i Michała, którzy po ślubie na jakiś czas zniknęli z mediów społecznościowych i być może teraz zdradzą, jak ułożyło się ich życie po programie.

Uczestnicy w świątecznym odcinku mają rozmawiać o tradycjach wigilijnych, jakie są obchodzone w ich domach, o świątecznych obowiązkach, prezentach, ale to, co najciekawsze dla widzów to informacje o tym, co wydarzyło się w życiu uczestników po programie. Co więcej, Klaudia i Valentyn podzielą się informacjami na temat przygotowań do ślubu. Będziecie oglądać świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" w Boże Narodzenie o 18.35?