Oprócz tradycyjnego barszczu na wigilijnym stole nie może zabraknąć pierogów z kapustą i grzybami. Możesz podawać je odgrzane w wodzie, na parze albo podsmażone na patelni z cebulką.

Składniki (ciasto):

1/2 kg mąki pszennej i trochę mąki do posypywania stolnicy,

1/2 łyżeczki soli,

60 ml oleju,

około 200 ml gorącej, ale nie wrzącej wody.

Składniki (farsz):

1 kg kapusty kiszonej,

1 duża cebula,

szklanka suszonych grzybów,

1/2 szklanki suszonych śliwek,

1/4 szklanki rodzynek,

3 liście laurowe,

10 ziaren ziela angielskiego.

Czas przygotowania: ok. 60 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przyrządzenia:

Najpierw zacznij przygotowywać farsz. Pokrój kiszoną kapustę i włóż ją do garnka. Rozgnieć w dłoni suszone grzyby i dorzuć je do kapusty. Dodaj przyprawy i owoce. Dolej wody tak, żeby przykryła kapustę na ok. 1,5 cm. Gotuj 1-2 godziny, od czasu do czasu mieszając.

Kiedy kapusta będzie się gotowała, przygotuj ciasto. Połącz mąkę z solą i olejem, mieszając, dolewaj wodę. Wyrób gładkie ciasto. Rozwałkuj je na stolnicy. Wykrajaj okrągłe kawałki, do środka wkładaj farsz i dokładnie zaklejaj rogi ciasta. Jeśli ciasto nie będzie się sklejało, posmaruj brzegi wodą.

Wrzucaj pierogi partiami (po 6-7) do wrzącej osolonej wody. Do wody możesz dodać łyżkę oleju, dzięki temu pierogi nie będą się sklejały. Gotuj do momentu, kiedy pierogi wypłyną na powierzchnię.

Pierogi wigilijne najlepiej smakują z czerwonym barszczem.