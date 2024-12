Już niedługo, 25 grudnia, TVP1 wyemituje świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", który jest wyczekiwany przez tłumy fanów. Do sieci trafił właśnie zwiastun, a Marta Manowska nie mogła ukryć zachwytu nad tym, że "rodzina się powiększa". Fani nie mogą się doczekać, aż odcinek pojawi się w telewizji, a od jednej z par ciężko oderwać wzrok!

Już od lat show prowadzone przez Martę Manowską, czyli "Rolnik szuka żony" przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne uczestników. Program polega na tym, że zgłaszają się do niego rolnicy, którzy nie mogą znaleźć drugiej połówki. Spośród nadesłanych listów rolnicy wybierają kandydatów, którzy goszczą na ich gospodarstwach, a po randkach muszą podjąć decyzję, do której osoby jest im najbliżej.

Kilka tygodni temu zakończyła się 11. edycja show, w której bliżej poznaliśmy trzech rolników: 44-letniego Sebastiana, 37-letniego Marcina i 32-letniego Rafała oraz dwie rolniczki 23-letnią Wiktorię i 57-letnią Agatę. Już dziś wiadomo, że tylko dwójce z nich udało się odnaleźć to, po co przyszli do programu, czyli miłość. Rafał związał się z Dominiką, a Marcina urzekła piękna Ania. Obie pary wygląda na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwe, a także mają już poważne plany na przyszłość. Już niedługo ulubieńcy widzów, pojawią się w wyjątkowym świątecznym odcinku "Rolnika".

To już tradycja, że w okresie świąt produkcja emituje specjalny świąteczny odcinek, w którym biorą udział nie tylko uczestnicy z ostatniej edycji, ale również poprzednich. Już wiadomo, że oprócz Rafała i Dominiki oraz Marcina i Ani pojawią się: Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji, Kamil i Asia z ósmej edycji, Michał i Adrianna oraz Klaudia i Valentyn z dziewiątej edycji, oraz Ania i Jakub z dziesiątej edycji show. Do sieci trafił właśnie zwiastun tego wyjątkowego odcinka, a słowa Marty Manowskiej nie pozostawiają złudzeń:

Nasza rodzina rolnikowa co roku się powiększa - cieszyła się Marta Manowska.

Największe zainteresowanie fanów wzbudzili Ania i Marcin, od których ciężko oderwać jest wzrok. Para już we wcześniejszych odcinkach "Rolnika" wyznała sobie miłość, a także nie bali się mówić o zaręczynach. Fani dostrzegli pomiędzy nimi tę "chemię" i trzymają za nich mocno kciuki:

Ania i Marcin idealnie do siebie pasują! Ciekawe czy już są po zaręczynach?

No miłość kwitnie

Słodziaki! Marcin i Ania top! - zachwycają się fani.

A Wy komu kibicujecie? Będziecie oglądać świąteczny odcinek "Rolnika"?

