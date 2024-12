Dominika zalała się łzami w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"! Co tam się wydarzyło?

Już 25 grudnia 2024 roku zobaczymy świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony", a w nim nie zabraknie par, których związki narodziły się w ostatniej, 11. edycji miłosnego hitu TVP. Do mediów właśnie trafiły pierwsze zdjęcia z planu tego wyjątkowego odcinka i niespodziewanie na jednym z nich możemy zobaczyć zapłakaną Dominikę! Co się stało podczas nagrań do programu?