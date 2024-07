Potrawy wigilijne dla wegan nie mogą zawierać jajek, cukru, masła, tłuszczu i mięsa. Niestety owe składniki znajdują się w niemal każdym staropolskim przepisie na świąteczne dania. Mimo tej przeszkody, z łatwością można zmodyfikować tradycyjne przepisy, tak aby weganie z czystym sumieniem mogli ich skosztować.

Reklama

Przepisy na wegańskie dania wigilijne

Wegański bigos

Składniki:

3 szklanki wrzątku,

1 kg kiszonej kapusty,

liść laurowy,

100 g orzechów włoskich,

100 g migdałów,

100 g suszonych śliwek,

300 g pieczarek,

3 łyżki oleju,

2 cebule,

sól, pieprz, sos sojowy, ziele angielskie, majeranek, kolendra, gorczyca,

puszka ciecierzycy.

Zobacz także

Czas przygotowania: 90 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Wodę zagotować z liściem laurowym. Kiedy woda będzie się gotować, trzeba posiekać orzechy, migdały i śliwki. Cebulę oraz pieczarki pokroić w kostkę i podsmażyć. Kiedy woda się już zagotuje, można do niej dodać olej, orzechy, migdały, śliwki oraz podsmażone wcześniej pieczarki i cebulę. Do tych składników należy dodać wszystkie przygotowane przyprawy i sos sojowy, a na koniec dodać posiekaną kapustę. Tak przygotowany bigos należy gotować przez około godzinę. Po 40 minutach gotowania trzeba dodać ciecierzycę.

Wegańskie pierogi z kapustą, grzybami i soczewicą

Ciasto:

2 szklanki mąki pszennej,

2 łyżki oleju roślinnego,

pół szklanki ciepłej wody.

Farsz:

1,5 szklanki zielonej soczewicy,

4 łyżki oleju słonecznikowego,

garść suszonych grzybów,

2 małe posiekane cebule,

2 szklanki kiszonej kapusty,

3 łyżki posiekanej natki pietruszki,

łyżeczka cząbru,

łyżeczka suszonego tymianku,

łyżeczka kminku,

szczypta kurkumy,

olej lniany do podania.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Soczewicę gotować w trzech szklankach wody do momentu, aż będzie miękka. Grzyby moczyć przez około 2 godziny, a następnie posolić i gotować około pół godziny, aż cała woda wyparuje. Do gotowania użyć tej samej wody, w której były moczone grzyby. Po ugotowaniu grzyby ostudzić, a następnie posiekać.

Rozgrzać olej lniany na patelni, dodać cebulkę i ją zeszklić. Następnie do cebuli dodać grzyby i smażyć około minuty. Kapustę odsączyć, a następnie ugotować w 1,5 szklanki wody do momentu, aż zmięknie. Po ugotowaniu kapustę posiekać i połączyć z soczewicą, przysmażoną cebulą i grzybami. Gotowy farsz doprawić solą i pieprzem. Z mąki, wody i oleju zagnieść ciasto na pierogi. Następnie rozwałkować i wykrawać szklanką małe krążki. Nakładać nadzienie, formować pierogi i następnie gotować w osolonej wodzie przez około 3 minuty. Podawać z olejem lnianym.

Piernik wegański

szklanka maki pszennej,

szklanka mąki orkiszowej/ pszennej razowej,

niepełna szklanka brązowego cukru,

łyżka kakao,

3 łyżeczki przyprawy korzennej do pierników,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

pół szklanki oleju słonecznikowego,

2 łyżki kawy rozpuszczonej w połowie szklanki wody,

2 łyżki melasy lub sztucznego miodu,

3 łyżki powideł śliwkowych,

pół szklanki wody gazowanej.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: średnie

Sposób przygotowania:

Kawę oraz przyprawę korzenną gotować przez kilka minut, po czym ostudzić. Przygotowane suche składniki wsypać do miski i wymieszać. Do suchych składników dodawać mokre składniki, czyli powidła, olej, miód, ugotowaną kawę z przyprawą i wodę gazowaną. Przygotowane ciasto wyłożyć do formy keksówki o długości około 30 cm i piec przez około 45 minut w temperaturze 180 stopni.