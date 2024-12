Świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony" to już coroczna tradycja. Dzięki temu widzowie mogą dowiedzieć się, co słychać u par, które powstały dzięki miłosnemu show telewizyjnej Jedynki. W tym roku mnóstwo uwielbianych duetów pojawiło się podczas tego wyjątkowego odcinka, ale niespodziewanie zabrakło Doroty i Waldemara, którzy przecież należą do grona najbardziej popularnych par "Rolnika". Dorota podczas Q&A postanowiła szczegółowo wyjaśnić, dlaczego zabrakło jej i Waldemara w świątecznym odcinku.

"Rolnik szuka żony": Dorota ujawnia powody nieobecności w świątecznym odcinku programu

Dorota i Waldemar poznali się dzięki udziałowi w 10. edycji "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, początkowo rolnik postanowił rozwijać relację z Ewą, jednak szybko okazało się, że to właśnie Dorota jest mu pisana. W finale 10. edycji "Rolnika" widzowie oficjalnie dowiedzieli się, że Dorota i Waldemar są razem i snują poważne plany na przyszłość.

Ich relacja do dziś ma się bardzo dobrze. W czerwcu br. ukochana rolnika przeprowadziła się na jego gospodarstwo, a co więcej pod koniec września Dorota i Waldemar z "Rolnika" zostali także rodzicami! Na świecie pojawiła się ich córeczka, która otrzymała imię Dominika.

Jak widać, przez ostatnie miesiące sporo działo się u tej dwójki, więc zapewne byłoby co opowiadać widzom w świątecznym odcinku rolnika. Niespodziewanie jednak Doroty i Waldemara zabrakło podczas tego wyjątkowego wydarzenia, a fani zachodzili w głowę, co się stało.

Już kilka dni temu Dorota z "Rolnika" przerwała milczenie ws. świątecznego odcinka i krótko odpowiedziała, dlaczego razem z Waldemarem się nie pojawili. Teraz jednak postanowiła nieco szerzej rozwinąć swoją wypowiedź na ten temat podczas Q&A na Instagramie.

Jedna z internautek zapytała wprost:

Dlaczego Państwa nie było w świątecznym wydaniu RSŻ? Pozdrawiam - zapytała internautka

Wówczas Dorota szczerze odpowiedziała i wyjawiła, że główny wpływ na to miała decyzja Waldemara, który odmówił zaproszenia po tym, jak w ubiegłym roku produkcja "Rolnika" ich nie odwiedziła.

Pierwszym powodem było to, że ciężko byłoby ogarnąć obowiązki w gospodarstwie z przyjemnością. A drugim powodem było to, że w tamtym roku nie odwiedzili nas, więc w tym roku Waldi odmówił zaproszenia. - odparła Dorota

Partnerka Waldemara dodała także, że żałuje, iż ich duet nie pojawił się w świątecznym odcinku.

Choć nie ukrywam, że żałuję, że nas nie było, ale widocznie tak miało być. - przyznała na koniec

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw?

