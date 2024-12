Kamil i Joanna z "Rolnik szuka żony" byli jedną z najmłodszych par, które poznały się w programie. Chociaż udział tak młodych osób w programie o miłości, potrafił wzbudzać kontrowersje, oni udowodnili, że dojrzałość nie jest zależna od wieku. Okazało się, że Kamil był także inspiracją dla innego rolnika, który poznał w programie przyszłą żonę. Podczas świątecznego odcinka "Rolnika" Joanna Osypowicz zalała się łzami. Wszystko przez jeden wyjątkowy fragment.

Świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony" okazał się być wyjątkowi dla Asi i Kamila. Uczestnicy wraz z innymi zgromadzonymi parami mieli okazję obejrzeć przygotowany przez produkcję fragment swojej historii. Nie brakowało tak nie tylko fragmentów z odcinków edycji, w której się poznali ale również ujęć z ich ślubu a także materiałów prywatnych z uroczą córeczką Tosią. Joanna z "Rolnik szuka żony" popłakała się pod koniec pokazanej historii o niej i Kamilu.

Miło się zrobiło, fajnie jest to sobie powspominać, już tyle lat minęło, wrócić do tamtych czasów, kiedy dopiero zaczynała się nasza znajomość i jednak to jest coś, co rusza za serce

Poruszała nie tylko historia Joanny i Kamila ale także fragmenty z małą Tosią. Zakochani w niej rodzice, zdradzili co słychać u ich córeczki:

Uczy się coraz to nowych rzeczy, słów, bo teraz to już jak katarynka.

W świątecznym odcinku pojawiły się urocze nagrania, jak mała Tosia powtarza za mamą wybrane słowa.

Kamil wspomniał również jak wyglądał moment, w którym zdecydował się wysłać zgłoszenie do programu "Rolnik szuka żony".