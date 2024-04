W willi "Love Island" zrobiło się naprawdę gorąco, a to wszystko przez to, że pod nieobecność Islanderek do willi weszły nowe singielki, które szybko namieszały w głowach uczestników. Gdy wieczorem dziewczyny zobaczyły, jak panowie bawią się z nowymi uczestniczkami w willi, nie kryły swoich emocji - w szczególności Patrycja, która zalała się łzami po tym, jak zobaczyła, co wyprawia Dan. Fani "Love Island" również nie oszczędzają mu gorzkich słów!

Fani "Love Island" gorzko o zachowaniu Dana. "Tragedia"

Casa Nova trwa w najlepsze i w czasie gdy panie spędzają samotnie czas w drugiej willi, ich partnerzy świetnie bawią się z nowymi uczestniczkami. Nowe dziewczyny nie miały żadnych oporów i bawiły się znakomicie, a panowie nie czuli, że przekraczają granice. Zwłaszcza Dan, który był bardzo odważny w swoich wyznaniach i niezbyt przychylnie wypowiadał się o Patrycji. Chętnie za to komplementował nową uczestniczkę Amandę i dawał do zrozumienia, że jest ona zdecydowanie ciekawszą osobą niż jego obecna partnerka.

Patrycja jest fajną dziewczyną. Jest mega do różańca, ale nie do tańca. Ja potrzebuję jednak troszeczkę takiego zwariowania - mówił między innymi Dan

Kiedy Patrycja usłyszała te bolesne wyznania Dana, a także zobaczyła, jak jej partner spędza czas w łóżku z nowo poznaną dziewczyną, nie wytrzymała - uciekła do kuchni i zalała się łzami! Poruszone całą sytuacją koleżanki szybko pobiegły za nią, by ją wesprzeć.

Również fani "Love Island" nie kryją swojego oburzenia zachowaniem Dana i po odcinku nie szczędzili mu słów krytyki. Internauci przyznają również wprost, że szkoda im Patrycji.

To było oczywiste, że Dan zaraz skoczy w bok, ale mimo wszystko szkoda mi Pati

Dan! Wielki Belmondo. Brak słów... szkoda Patrycji widać że się zaangażowała

Biedna Patrycja

Dan żenada. Nie jest wart Patrycji. Dziewczyna skromna, szanująca się. A tamte.... Tragedia.

A Wy, co myślicie o całej sytuacji?

