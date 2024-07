Topnieje lista gwiazd Opola 2017! Ale ciągle jest na niej przynajmniej jeden mocny punkt - Zenek Martyniuk i jego zespół Akcent. Na oficjalnej stronie grupy widnieje informacja, że 9 czerwca zobaczymy go na deskach amfiteatru.

Maryla Rodowicz, Kayah, Kasia Nosowska, Kombii, Audiofeels, Michał Szpak, Grzegorz Hyży, Kasia Popowska... Lista gwiazd, które w ostatnich dniach zrezygnowały z występów podczas Festiwalu w Opolu jest bardzo długa i ciągle się wydłuża. Poza gwiazdami rezygnują też prowadzący - jak Artur Orzech, który miał prowadzić opolskie Premiery.

Zenek Martyniuk wystąpi w Opolu

Zenek Martyniuk to niekwestionowana gwiazda polskiego disco i jeden z najważniejszych twórców disco polo, nazywany czasem "królem" tego gatunku. Przez lata lekko wyśmiewany przez niektórych nurt muzyczny nie miał dostępu do publicznych mediów. Zmieniło się to podczas sylwestrowej nocy, kiedy to Zenek zaśpiewał wraz z Marylą Rodowicz słynny hit "Przez twe oczy zielone...". Spekulowano, że disco polo będzie miało podczas opolskiego festiwalu swój dzień, informacje jednak się nie potwierdziły. Za to na liście opolskich wykonawców pojawił się zespół Akcent.

Jak na razie nic nie wskazuje, by akurat ta gwiazda zrezygnowała z występu. Na stronie internetowej Akcentu w kalendarzu koncertowym można odnaleźć potwierdzenie, że 9 czerwca zobaczymy Zenka w opolskim amfiteatrze.

Czy uważacie, że to dobra decyzja? Czy "Król disco polo" powinien zaśpiewać na festiwalu TVP?

