Wielkimi krokami zbliża się Festiwal w Opolu, który jak co roku, zgromadzi na scenie całą plejadę gwiazd. Jak się jednak okazuje, wśród nich zabraknie postaci, które długo były jednymi z czołowych gości na wydarzeniu. Nowe szefostwo Telewizji Polskiej nie zaoferowało występu chociażby Justynie Steczkowskiej! Ta w końcu zabrała głos w tej sprawie.

Reklama

Justyna Steczkowska nie wystąpi na Festiwalu w Opolu

Wiosna i lato to nie tylko sezon komunijny, ślubny czy grillowy, ale i festiwalowy! Za nami już Polsat Hit Festiwal, który dostarczył widzom ogromu emocji. Przed nami natomiast 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, który będzie trwał od 31 maja do 2 czerwca. Każdego roku wydarzenie zrzesza wiele gwiazd, które nastrajają publiczność i telewidzów do wspólnej zabawy. Tym razem jednak będzie nieco inaczej, niż wszyscy się spodziewali.

Z uwagi na zmianę szefostwa w Telewizji Polskiej i drastyczne rewolucje, jakie w niej zachodziły, już od kilku tygodni wokół Festiwalu w Opolu narastało wiele niewiadomych. Co poniektórzy zastanawiali się nawet, czy wydarzenie w ogóle się odbędzie! Teraz nie ma już wątpliwości, że za kilka dni rzesza Polaków będzie mogła bawić się przy rytmach największych hitów, ale jak się okazuje, nie zobaczymy na scenie gwiazd, które dotychczas były z tym festiwalem kojarzone.

Justyna Steczkowska Pawel Wodzynski/East News

Wiadomo chociażby, że w Opolu nie pojawi się Maryla Rodowicz, a teraz stało się jasne, że pominięta przez organizatorów została również Justyna Steczkowska! Informacja ta wywołała niemałe zamieszanie w mediach, bowiem trudno nie zgodzić się, że wokalistka cieszy się ogromnym uznaniem wśród słuchaczy i to właśnie przy jej utworach spora część bawi się najlepiej. Fani artystki wyrażają swoje niezadowolenie w sieci, ale co o decyzji szefostwa TVP myśli ona sama? W rozmowie z Pudelkiem skomentowała całą sytuację, wyraźnie próbując zdystansować się od dyskusji wokół tego tematu. Przyznaje jednak, że nie ma do nikogo żalu.

Jest tylu wspaniałych artystów w Polsce, że to zupełnie oczywiste, że nie wszyscy w tym samym czasie mogą wystąpić na jednym festiwalu. Nie doszukiwałabym się tutaj złych intencji i blokowania artystów. Nadal uważam, że Festiwal w Opolu jest świętem polskiej piosenki bez względu na wszystko nadal cieszy wielu ludzi - zaznacza w rozmowie z Pudelkiem.

Być może w przyszłym roku szefostwo postanowi znów zaprosić na opolską scenę Justynę Steczkowską. Kogo natomiast zobaczymy tym razem? Na Festiwalu wystąpią: Lady Pank, Wilki, Big Cyc, Bajm, Proletaryat, Kobranocka, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski, Tomek Lipiński, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni.

Zobacz także

Będziecie oglądać?

Reklama

Zobacz także: To ją fani chcieli zobaczyć na Eurowizji. Teraz Steczkowska ogłasza: "Jestem bardzo szczęśliwa"