To wielki krok w karierze Magdaleny Narożnej! Gwiazda zespołu "Piękni i Młodzi" do tej pory zasłynęła przede wszystkim jako gwiazda disco-polo, ale już wcześniej była związana ze stacją Polsat. Pojawiała się między innymi w "Must be the music", gdzie wystąpiła w 2014 roku, a cztery lata temu była uczestniczką "Twoja twarz brzmi znajomo". Co więcej, Magda Narożna pojawiała się też w programach muzycznych i nie zawsze jako uczestniczka, ale była też jurorką w programie "Disco Star". Teraz przyszła pora na nową przygodę i Magdalena Narożna wystąpi w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami". Co na to fani?

Fani "Tańca z Gwiazdami" niedawno cieszyli wielkim finałem 15. edycji, ale stacja dba o to, aby widzowie nie zapomnieli o programie i co jakiś czas ujawnia nazwiska uczestników nowej edycji. Wszystko wskazuje na to, że 16. edycja będzie równie emocjonująca jak dwie poprzednie, a taneczne show przeżywa swój prawdziwy renesans. Teraz stacja Polsat ujawniła nazwisko kolejnej gwiazdy i okazuje się, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" wystąpi Magdalena Narożna.

Do najbliższej edycji 'Tańca z Gwiazdami' dołącza Magdalena Narożna, wokalistka zespołu Piękni i Młodzi, jurorka w programie 'Disco Star' oraz ikona polskiej sceny disco polo. Jej utwory takie jak 'Niewiara' czy 'Ona jest taka cudowna' królują na playlistach! Teraz Magda spróbuje swoich sił w zupełnie nowej roli – jako tancerka! czytamy w oficjalnym komunikacie.

Internauci są zachwyceni, że w 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" zobaczą Magdę Narożną, która już od wielu lat cieszy się ogromną sympatią i jest niezwykle lubiana nie tylko wśród fanów muzyki disco-polo:

Ta edycja to będzie sztos

To już wiem na kogo będę głosować

@madzia_pim powodzenia! Gratuluję

Gratulacje cieszę się bardzo kocham