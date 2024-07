Gwiazdy rezygnują z Festiwalu w Opolu! Wydłuża się lista artystów, którzy w tym roku nie wystąpią na opolskiej scenie. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta. Do Kayah, Katarzyny Nosowskiej oraz Maryli Rodowicz dołączają kolejni wykonawcy, wśród nich naprawdę duże nazwiska! Wśród nich m.in. Piasek, Ania Wyszkoni, Natalia Szroeder, Arek Kłusowski, Urszula, Margaret, Pectus, Michał Szpak, Kasia Popowska i wiele wiele innych.

Wszystko wskazuje na to, że lista jeszcze nie jest zamknięta. W poniedziałek może jeszcze się wydłużyć. Czasu do Festiwalu zostało coraz mniej. Impreza zaplanowana jest na 9-11 czerwca. Kto na chwilę obecną nie zamierza pojawić się na Festiwalu w Opolu?

AKTUALIZACJA

Prezydent Opola, Arkadiusz Wiśniewski, proponuje, aby termin festiwalu został przesunięty. Pojawiło się w tej sprawie oświadczenie:

przygotowania do 54. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu obciążone są problemami, jakie nie miały miejsca w ponad półwiecznej historii festiwalu. W związku z tym, że Miasto jest właścicielem marki „Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej - Opole” informuję, że Opole jest gotowe przejąć rolę organizatora tego przedsięwzięcia. Zamknie to spekulacje dotyczące kontekstu politycznego w procesie doboru artystów na tegoroczny festiwal i da artystom gwarancję swobody występu, a publiczności dostęp do atrakcyjnej oferty. Proponuję, by program festiwalu powstał w Akademii Polskiej Piosenki, w skład której wejdą przedstawiciele Miasta, Telewizji, artyści o uznanym dorobku, organizacje artystów, a także przedstawiciele publicznych i komercyjnych rozgłośni radiowych. Akademia zostanie powołana przy Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Scenariusze koncertów i umowy z artystami przygotowywać będzie Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu. Po stronie Telewizji pozostanie produkcja telewizyjna (realizacja TV, produkcja sygnału, scenografia itp.). Telewizja zachowa także wpływy z reklam i dystrybucji biletów. Koszty partycypacji finansowej nie będą istotnie odbiegały od dotychczas przewidywanych między partnerami. Oczywistym jest, że wydarzenia ostatnich dni uniemożliwiają realizację zawartej między Miastem a TVP umowy, w związku z tym zmienić powinien się także termin festiwalu.

Podkreślam, że moja propozycja i apel wywodzą się z troski o markę KFPP w Opolu, na którą Opole i TVP pracowały od ponad pół wieku. Moim zdaniem to jedyne wyjście z tej trudnej zarówno dla artystów, Telewizji jak i dla Miasta sytuacji.