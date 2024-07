Maryla Rodowicz została skrytykowana po sylwestrowym występie z Zenkiem Martyniukiem! Gwiazda była gościem porannego programu "Pytanie na śniadanie", w którym opowiedziała o reakcjach na duet z piosenkarzem disco polo. Rodowicz i Martyniuk w czasie sylwestrowej imprezy TVP wykonali wspólnie największy hit zespołu Akcent "Przez Twe Oczy Zielone". Okazuje się, że choć to wykonanie zawładnęło sercami wielu Polaków, to nie wszystkim przypadło do gustu.

Krytyka Maryli Rodowicz po występie z Zenkiem Martyniukiem

Maryla Rodowicz w porannym programie Telewizji Polskiej zdradziła, że po występie z gwiazdorem disco polo, spotkała ją fala krytyki.

Nie spodziewałam się też sukcesu. Natomiast krytyki się spodziewałam. Bo moim fani pomyśleli sobie, że ja inne teksty, inny rodzaj muzyki i nagle takie to pożenione, moja muzyka popowa z disco polo - powiedziała piosenkarka.

Gwiazda wyznała, że negatywne komentarze na temat tego duetu, pojawiały się nie tylko w internecie. Pisali je zarówno anonimowe osoby, jak i znane osobistości np. Paulina Młynarska. Maryla Rodowicz dostała również SMS-a od znajomego, który wytknął jej występ z Martyniukiem.

Po dwunastej, zaraz po moim występie, dostałam SMS-a od mojego kolegi z branży, artysty, który mi napisał tak: "Życzę Ci zdrowia, bo talent poszedł się ... z buractwem. (...) Disco polo ma ogromną widownię, więc trzeba więcej szacunku dla tych ludzi, którzy mają inny gust. Nie można tak dzielić narodu. Moi koledzy uważają disco polo za coś prymitywnego, gorszego, że oni są ponadto - zdradziła Rodowicz w TVP.

Gwiazda nie podała nazwiska autora tej wiadomości. Maryla Rodowicz nie odpisała na tego SMS-a. Powiedziała natomiast, że nie przejmuje się krytyką. I słusznie! Naszym zdaniem, występ był świetny!

