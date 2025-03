Iwona Pavlović jest ikoną "Tańca z Gwiazdami". Z programem związana jest już od 20 lat, ale teraz okazuje się, że jej udział w niedzielnym show może być zagrożony. Wszystko przez chorobę jurorki.

Iwona Pavlović rozchorowała się. Co z jej udziałem w nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami"?

Iwona Pavlović, jedna z najbardziej rozpoznawalnych jurorek w programie "Taniec z Gwiazdami", poinformowała o swoim złym stanie zdrowia. W rozmowie telefonicznej z redakcją "Świata Gwiazd" Pavlović przyznała, że jest chora i jest zmuszona leżeć w łóżku z powodu przeziębienia. Jej głos podczas rozmowy brzmiał wyraźnie gorzej, co wzbudziło niepokój.

Pomimo trudności zdrowotnych Pavlović wyraziła nadzieję, że zdoła wyzdrowieć przed nadchodzącym odcinkiem programu. Jak przyznała w rozmowie, liczy na szybki powrót do formy.

Przez wideo nie możemy rozmawiać, ponieważ jestem przeziębiona i najnormalniej w świecie leżę w łóżku. Jeżeli pani chce nagrywać mój głos, bardzo proszę, chociaż mój głos jest troszkę inny niż typowy, muszę do niedzieli się wykurować. - przyznała Iwona Pavlović w rozmowie ze ,,Światem Gwiazd''

Trzymamy za to mocno kciuki i życzymy dużo zdrowia jurorce "Tańca z gwiazdami"!

Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami". Ile par odpadnie?

Już w najbliższą niedzielę, 23 marca 2025 roku, widzowie "Tańca z Gwiazdami" będą świadkami wyjątkowego, rodzinnego odcinka. Uczestnicy programu wystąpią na parkiecie nie tylko ze swoimi profesjonalnymi partnerami, ale również z bliskimi im osobami. To niezwykłe wydarzenie zapowiada wiele emocji, wzruszeń oraz niespodzianek. Wprowadzenie bliskich osób do choreografii to nie lada wyzwanie zarówno dla uczestników, jak i tancerzy. Integracja dodatkowej osoby wymaga nie tylko synchronizacji ruchów, ale także zgrania emocjonalnego. Widzowie mogą spodziewać się autentycznych reakcji, wzruszeń oraz radości płynącej ze wspólnego tańca.

Jak pokazuje historia programu, podczas odcinków rodzinnych zazwyczaj żadna para nie odpada z programu. Jednak ma to swoje konsekwencje, bo zazwyczaj w kolejnym odcinku odpadają dwa duety. Czy tak będzie również i tym razem? O tym przekonamy się już w najbliższą niedzielę!

Warto też wspomnieć, że powoli wychodzi na jaw, kogo gwiazdy zaprosiły do tańca w rodzinnym odcinku "Tańca z gwiazdami". Według medialnych doniesień Filip Gurłacz zaprosił na parkiet swojego tatę, podobnie zresztą jak Ada Borek. Za to Maria Jeleniewska ma zatańczyć z mamą, a Magda Narożna - z córką. Z kolei Tomasz Wolny porwie do tańca żonę, a Magda Mołek zaproponowała udział przyjaciółce - Uli Chincz.

