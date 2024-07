1 z 6

Dokładnie dziś, 4 lutego, Zenon Martyniuk i jego żona Danuta obchodzą 28 rocznicę ślubu! Lider grupy Akcent, nazywany królem disco polo, poznał swoją ukochaną żonę podczas... jednej z zabaw na Podlasiu. Wokalista grał wówczas koncert i wypatrzył ukochaną ze sceny. Ale był zbyt nieśmiały, by podejść do Danusi.

Jak wokalista wspomina dzień, w którym poznał miłość swojego życia?

Jak Zenek Martyniuk poznał swoją żonę Danutę?

Wypatrzyłem ją na zabawie w Grabowcu, ale byłem zbyt nieśmiały, żeby do niej podejść i zagadać. Poprosiłem więc kolegę, by podszedł do niej i porozmawiał, wybadał, jak ma na imię. Wraca i mówi: "Ona ma na imie Kinga i jest z Bielska". Była wtedy taka durna moda, że się podawało fałszywe imiona, ja przedstawiłem się jej jako Krystian. Zaproponowałem spotkanie, zgodziła się, podała adres. Gdy do niej pojechałem, drzwi otworzyła mi jej babcia, ale gdy zapytałem o Kingę, pogoniła mnie mówiąc, że nikt taki tutaj nie mieszka – mówił Zenek Martyniuk w wywiadzie dla "Party".

Co Zenka Martyniuka urzekło w Danusi? Przede wszystkim jej styl: była bardzo kobieca, nosiła zwiewne sukienki i czółenka. Poza tym żona lidera Akcentu od zawsze świetnie gotowała i piekła wyśmienite ciasta.

Jak Martyniukowie spędzą rocznicę ślubu?

Niestety, 28. rocznicę ślubu Zenek i Danuta Martyniukowie spędzą oddzielnie. Powód? Zenek jest w tracie - ma tournee po Wielkiej Brytanii, gdzie gra koncerty dla Polonii. Swoje święto Zenek i Danuta będą więc świętować kilka dni później.

Co zaplanowali? To jedyny wieczór Zenka w domu, dlatego spędzą go bardzo kameralnie - u siebie, przy kominku. Pani Danuta z pewnością przygotuje wystawną kolację i ulubiony deser męża – truskawki z bitą śmietaną. W zamian może liczyć na bukiet swoich ulubionych czerwonych róż i upominek-niespodziankę.

