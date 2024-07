Po serii oświadczeń gwiazd piosenki rezygnujących z udziału w Festiwalu w Opolu, tym razem rezygnuje z niego jeden z prowadzących! Popularny dziennikarz muzyczny Artur Orzech miał prowadzić w tym roku konkurs Premier. Jednak nie zobaczymy go na festiwalowej scenie. Dlaczego zrezygnował?

Orzech wytłumaczył to w oświadczeniu cytowanym przez portal press.pl:

Przepraszam za porę nocy, ale właśnie wróciłem z pracy w Jeleniej Górze. I przepraszam za szczerość, ale jeśli Arek Jakubik i Dr Misio odpadają z premier w Opolu, które mam prowadzić - to ja też. Dla mnie to właśnie była szansa na pokazanie dystansu. Skoro TVP zakwalifikowała i słusznie tę piosenkę, to pytam po cóż nagle wycofuje?!… Szala się przelała. Jeżeli to oczywiście prawda co czytam w internecie. Dobrej nocy. Jutro/dzisiaj o tym poinformuję Tvp1” - napisał Artur Orzech.