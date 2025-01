Produkcja "Tańca z Gwiazdami" ma nie lada wyzwanie, aby dobrać uczestników kolejnej edycji tak, żeby zadowolić widzów. Od pewnego czasu internauci wyczekują ogłoszenia ich ulubionego aktora- Mikołaja Roznerskiego. Niestety, nam udało się dowiedzieć, że tegoroczna edycja "Tańca z Gwiazdami" odbędzie się bez tego aktora! Jednak to nie koniec wiadomości. Wiemy, kiedy zobaczymy Mikołaja Roznerskiego na parkiecie show!

Mikołaj Roznerski uczestnikiem 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"!

Już 2. marca rozpocznie się 16. edycja "Tańca z Gwiazdami", a wraz z nią kolejne emocje. Produkcja nie ujawniła jeszcze wszystkich nazwisk uczestników, a dotychczas wiadomo, że na parkiecie wystąpią: Maciej Kurzajewski, Maria Jeleniewska, Blanka, Adrianna Borek, Magda Narożna oraz Filip Gurłacz. Niedawno, został ogłoszony udział Magdy Mołek, który odbił się szerokim echem w mediach, a fani nie kryli zachwytu. Mimo wszystko internauci oczekują, że produkcja "Tańca z Gwiazdami" zaangażuje w końcu Mikołaja Roznerskiego.

Ogłoście w końcu tego Roznerskiego

A kiedy Mikołaj Roznerski?

Jak udało nam się dowiedzieć, Mikołaj Roznerski nie zatańczy w nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami", ale jest w trakcie rozmów odnośnie 17. edycji i w zasadzie wszystko wskazuje na to, że jego udział jest już pewny!

Mikołaj Roznerski na 99% zatańczy w jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami. Prowadzone są już końcowe negocjacje, ale zapewne zatańczy już we wrześniu - zdradza nam osoba z produkcji.

Jak myślicie? Z kim zatańczy Mikołaj?

Oni nie wezmą udziału w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak to zwykle bywa podczas kompletowania składu do kolejnych edycji "Tańca z Gwiazdami" w kuluarach mówi się o wielu nazwiskach potencjalnych uczestników. Niedawno mówiono o Jolancie Kwaśniewskiej czy Ewie Minge, jednak wszystko wskazuje na to, że widzowie nie zobaczą ich w nadchodzącej edycji show. Dodatkowo, udział Aleksandra Sikory był niemalże pewny, ale jak udało nam się dowiedzieć jego umiejętności tanecznych również nie zobaczymy tym razem. Rozmowy były prowadzone również z Tomaszem Karolakiem, Marcinem Prokopem, a produkcja starała się również o udział piłkarza- Kuby Błaszczykowskiego.

Produkcja stara się zawsze postawić na topowe nazwiska z show-biznesu i dlatego prowadzone było wiele rozmów. Niestety, póki co nie będzie Aleksandra Sikory ani Tomasza Karolaka. Polsat postawił na zupełnie inne osobistości - zdradza nam osoba związana z TzG.

Co ciekawe, mowa była również o influencerce Wersow, a także Fausti, jednak zamiast nich na parkiecie pojawi się Maria Jeleniewska, znana tiktokera, której profile w social mediach śledzą miliony! Jak udało nam się dowiedzieć, produkcja prowadzi już liczne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami jesiennej edycji. Jak wiadomo, na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" na pewno pojawi się Hania Żudziewicz w roli tancerki.

