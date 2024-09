Maciej Zakościelny to jeden z uczestników przyszłej edycji "Tańca z Gwiazdami". Treningi już trwają, a gwiazdy nie mają wiele czasu na dopracowanie szczegółów, aby na parkiecie wypaść jak najlepiej.

Reklama

Maciej Zakościelny opowiedział o treningach do "Tańca z Gwiazdami"

Maciej Zakościelny to jeden z uczestników, za którego fani mocno trzymają kciuk. Nasz reporter zapytał o to jak Maciej Zakościelny i jego partnerka taneczna Sara Janicka, się dogadują i jak idą im wspólne treningi. Para przekazała, że treningi są bardzo intensywne, w czym utwierdziły nas także słowa Maćka:

Ja dzisiaj upadłem na podłogę i mówię: 'jestem tak zmęczony'.

Aktor porównał jego treningi z treningami np. sztuk walki. Taneczne treningi do show trwają zdecydowanie dłużej niż każdy inny trening. Godziny na sali plus dodatkowo życie zawodowe i życie prywatne to nie lada wyzwanie.

Co jeszcze zdradził nam Maciej Zakościelny? Zapraszamy do zobaczenia naszego wideo!

Reklama

Zobacz także: Niebywałe, z kim spotkał się Michał Danilczuk. Kolacja to dopiero początek

Zobacz także