Ola Kwaśniewska w niemal każdej rozmowie podkreśla, że nie jest aż tak majętną osobą na jaką kreują ją media. Gwiazda skrupulatnie odkłada pieniądze i zastanawia się przed każdą wydaną złotówką, czy to na ubrania czy kosmetyki (zobacz: Ile Ola wydaje na kosmetyki?). Ostatnio nawet narzekała, że nie ma wystarczająco tyle pieniędzy by mogła jechać na wakacje marzeń. Zobacz: "To kosztowana przygoda"

"Show" sprawdziło, z czego tak naprawdę żyje Kwaśniewska. Okazuje się, że rodzice jej nie utrzymują.

- Nie będę tego komentował. To jest kłamstwo - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Menadżerka Oli, Małgorzata Herde, zapewnia, że gwiazda cieszy się wielkim powodzeniem wśród producentów programów i z każdą nadchodzącą ramówką dostaje propozycje pracy. Często jednak je odrzuca.

- Jesteśmy w trakcie rozmów dotyczących nowych propozycji w nowych ramówkach. Zawsze rozważamy je na spokojnie. Naszym zdaniem liczy się jakość, nie ilość.

Przypomnijmy, że ostatnio Ola prowadziła program "Mała czarna" w TV4, a także przeprowadza wywiady dla magazynu "Viva!". "Show" twierdzi, powołując się na menadżerkę, że Kwaśniewska zarabia także na wyjściach na imprezy.

- Żyjemy w kraju, gdzie media co chwilę kogoś za coś rozliczają. Znam rynek brytyjski, włoski czy amerykański. Moi znajomi na nich pracują. Śmieją się jak porównujemy stawki w kontekście do presji mediów. Na świecie nikt nikogo nie podlicza, wręcz się o tym nie mówi - to nieeleganckie - mówi Małgorzata Herde.

Co na to wszystko Ola? Przypomnijmy, że w rozmowie z nami przyznała szczerze: "Nie szastam pieniędzy"

