Jolanta Kwaśniewska, jako żona Aleksandra Kwaśniewskiego, była pierwszą damą w latach 1995–2005. Choć więc już dawno opuściła Pałac Prezydencki, do dziś cieszy się ogromną sympatią ze strony opinii publicznej. Co ciekawe, przez wielu wciąż jest nazywana "pierwszą damą". Polacy chętnie śledzą jej dalsze poczynania, nie szczędząc przy tym komplementów. Szczególnie dużo mówi się o stylizacjach Jolanty Kwaśniewskiej. Jej sympatycy nie mają wątpliwości, że ta świetnie zna się na modzie i wie, jak zadać szyku. Mimo to w przeszłości zdarzyło jej się zaliczyć wtopę i to podczas spotkania z samą królową Elżbietą II.

Reklama

Jolanta Kwaśniewska wybrała nieodpowiedni strój na spotkanie z królową?

12 lutego na rynku pojawiła się książka Dominiki Długosz - "Tajemnice Pałacu Prezydenckiego", w której po raz kolejny pod lupę została wzięta Jolanta Kwaśniewska. Z książki dowiedzieć możemy się, że na początku swojej kadencji ta miała spore problemy z doborem stylizacji. Jej garderoba w końcu nie była jeszcze tak bogata. Warto wspomnieć, że dziś żona Aleksandra Kwaśniewskiego jest uznawana za ikonę stylu.

Przy okazji wizyty w "Onet Rano" autorka książki przypomniała, że w 1996 roku, podczas wizyty królowej Elżbiety II w Polsce, doszło do sytuacji, która odbiła się szerokim echem. Kwaśniewska pojawiła się na spotkaniu z monarchinią w eleganckiej stylizacji, jednak jej spódnica miała długość przed kolano, co było niezgodne z protokołem dyplomatycznym. W tamtych czasach pierwsza dama nie posiadała jeszcze bogatej garderoby na oficjalne okazje i zdarzało się, że pożyczała kreacje od swojej siostry.

Pierwsze jej spotkanie z królową brytyjską to była totalna porażka, bo ona miała spódnicę zdecydowanie przed kolana, co było niedopuszczalne na spotkaniu z królową - wspomniała.

O wpadce Jolanty Kwaśniewskiej rozpisywały się wszystkie media

W środowisku dyplomatycznym obowiązują ścisłe zasady dotyczące ubioru, zwłaszcza podczas spotkań z głowami państw. Strój kobiety w takiej sytuacji powinien być skromny i elegancki, najlepiej w długości za kolano. Kwaśniewska nieświadomie naruszyła te normy, co mogło zostać odebrane jako nietakt. W tamtym okresie nie miała jeszcze doświadczenia w pełnieniu funkcji pierwszej damy i dopiero uczyła się zasad obowiązujących na międzynarodowym szczeblu.

Co ciekawe, sama królowa Elżbieta II, słynąca z dystyngowanego stylu oraz przestrzegania protokołu, nie skomentowała ubioru pierwszej damy. Tym samym sytuacja ta nie przerodziła się w większy skandal, choć w mediach długo dyskutowano o niedopatrzeniu w kwestii garderoby Kwaśniewskiej. Tymczasem spotkanie z królową Elżbietą II przebiegło w miłej atmosferze. Kwaśniewska, choć znalazła się w niezręcznej sytuacji, zachowała klasę i profesjonalizm.

Ponadto Jolanta Kwaśniewska szybko dostosowała się do wymogów pełnionej funkcji. W kolejnych latach jej stylizacja zawsze była nienaganna, a ona sama stała się ikoną elegancji i klasy. Wpadka z 1996 roku była jedynie początkiem drogi do perfekcji w dyplomatycznym savoir-vivre.

Historia małżeństwa Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy są małżeństwem od ponad czterech dekad, a ich związek jest uważany za jeden z najbardziej trwałych w polskiej polityce. Para poznała się na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie Jolanta studiowała prawo i administrację, a Aleksander handel zagraniczny. Pierwsze spotkanie miało miejsce na zebraniu Rady Uczelnianej. Aleksander, zauroczony Jolantą, powiedział swoim kolegom, że się z nią ożeni. Ich pierwsza randka odbyła się na prywatce u znajomych, co zapoczątkowało ich bliższą relację.

23 listopada 1979 roku Jolanta i Aleksander pobrali się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku. Po ślubie przeprowadzili się do Warszawy, gdzie zamieszkali w skromnej kawalerce na Ursynowie. Mimo niewielkich warunków mieszkaniowych, wspólnie budowali swoje życie zawodowe i rodzinne. W lutym 1981 roku na świat przyszła ich córka, Aleksandra.

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Zobacz także: Produkcja "Tańca z Gwiazdami" nie daje oddechu widzom. Niebywałe, co ogłosili tym razem

Reklama

Zobacz także: Danuta Martyniuk znów nie do poznania. Fani przecierają oczy na jej widok