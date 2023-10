Aleksander Kwaśniewski odwołał swoje zawodowe zobowiązania, a organizatorzy Festiwalu Miasto Słowa w Gdyni poinformowali o powodach rezygnacji byłego prezydenta z udziału w wydarzeniu i powołali się na informację z biura Aleksandra Kwaśniewskiego. Pojawiła się informacja o poważnej operacji i przedłużającej się rehabilitacji...

Aleksander Kwaśniewski przeszedł operację. Jak się dziś czuje?

Choć Aleksander Kwaśniewski czasy największej aktywności politycznej ma już a sobą, to jednak nadal realizuje się i chętnie przyjmuje zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia. 27 sierpnia były prezydent miał wziąć udział w Festiwalu Miasto Słowa w Gdyni, ale biuro Aleksandra Kwaśniewskiego odwołało jego udział. Co więcej, były prezydent miał zrezygnować też ze wszystkich wystąpień w sierpniu i we wrześniu ze względu na swój stan zdrowia:

- Jak poinformowała nas Pani Monika Rzepka, Dyrektorka Biura Aleksandra Kwaśniewskiego, ze względu na poważną operację i przedłużającą się rehabilitację, Pan Prezydent musiał odwołać wszystkie zaplanowane wcześniej na sierpień i wrzesień wystąpienia - można przeczytać w oświadczeniu na Facebooku.

Aleksandra Kwaśniewska w rozmowie z Fakt.pl odniosła się do informacji o poważnej operacji, jaką miał przejść jej tata i wyjaśniła, że Aleksander Kwaśniewski faktycznie poddaje się rehabilitacji, a przy okazji uspokoiła, że nie dzieje się nic niepokojącego:

- Wszystko jest na dobrej drodze, dziękujemy za troskę. Rehabilitacja trwa, jesteśmy dobrej myśli. Nie jest to nic tragicznego, damy radę - przekazała Aleksandra Kwaśniewska dla Faktu.pl

Życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do pełni sił!

