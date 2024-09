Nowa edycja "Hotelu Paradise" jeszcze nie zdążyła się rozkręcić, a niektórzy uczestnicy już podpadli widzom. W rozmowie z naszą reporterką Party.pl Ola opowiedziała o aferze z Kubą i przyznała, że trochę przesadziła ze swoim zachowaniem. Tak się tłumaczyła...

9. edycja miłosnego hitu TVN7 nie przestaje wzbudzać emocji już na samym początku. Trzeba przyznać, że wszyscy uczestnicy 9. edycji "Hotelu Paradise" są tak różnorodni, że z odcinka na odcinek robi się coraz ciekawiej. Od samego początku w programie był Kuba, który został sparowany z Alicją, jednak oboje nie przypadli sobie do gustu. Uczestnikowi show od razu spodobała się Ola, która weszła do programu niedługo po nim. Choć na początku uczestniczka show też przyznała, że mogliby stworzyć parę, to jednak z czasem zaczęła się czuć przez niego osaczona:

Tak, mam takie odczucia, chociaż uważam, że nie wszyscy widzowie wiedzą, że my tak samo trzeźwi nie byliśmy. Nie śmialiśmy się z Kuby przez to, że zaliczył zgona i poszedł spać, tylko śmialiśmy się z tego, że Kuba chodził nie będąc w parze ze mną, ciągle za mną, ciągle mnie próbował w jakiś sposób umoralnić, żeby nie robić tego i tamtego no i wchodząc jeszcze do swojej sypialni, zobaczyłam jeszcze śpiącego Kubę, no to w tym stanie nie zostało mi nic innego tylko po prostu się pośmiać

— powiedziała Ola.