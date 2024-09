Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach już za kilka dni, bo 22 września będą świętować 12. rocznicę ślubu. Para na co dzień tworzy zgrane małżeństwo i mimo licznych obowiązków znajdują czas dla siebie. Były prezydent Polski postanowił wyjawić kulisy życia codziennego małżonków.

Reklama

Aleksander Kwaśniewski zaskoczył wyznaniem o Kubie Badachu

Aleksandra Kwaśniewska jest nie tylko córką byłego prezydenta Polski, ale również od lat związana jest z mediami. Kwaśniewska prowadziła m.in. program dla TVN Style "Miasto Kobiet" oraz próbowała swoich sił w dubbingu, gdzie podkładała głos do bajki animowanej "Shrek Trzeci". Aleksandrę mogliśmy również podziwiać w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału i ostatecznie zajęła drugie miejsce. Prywatnie córka Aleksandra Kwaśniewskiego związana jest z Kubą Badachem, który został niedawno jurorem w nowej edycji "The Voice of Poland". Małżonkowie na co dzień tworzą zgrany duet i mimo licznych obowiązków potrafią znaleźć czas tylko dla siebie. Niedawno Badach w rozmowie z "Na żywo" mówił, jak udaje im się z Olą znaleźć ten czas.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą. (...) Na szczęście te wszystkie momenty, które spędzamy razem, wykorzystujemy na sto procent - wyznał Badach.

Teraz na temat małżeństwa Aleksandry Kwaśniewskiej i Kuby Badacha postanowił wypowiedzieć się Aleksander Kwaśniewski, który nie szczędził miłych słów pod adresem pary. Były prezydent w wywiadzie dla Gabi Drzewieckiej i Agnieszki Woźniak-Starak zdradził, że jego córka ma ogromne szczęście.

Kuba Badach świetnie sprząta i to jest wielkie szczęście Oli, bo ona nie jest wielką fanką sprzątania - wyznał Aleksander Kwaśniewski.

Przy okazji były prezydent zdradził, jaki jest podział obowiązków w domu jego córki.

Kuba sprząta, a Ola jest znakomitą kucharką. Ja uważam, że Ola, jeśli chodzi o kuchnię włoską, to osiąga absolutnie pozycje szczytowe, znakomite - dodał.

Spodziewaliście się?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Aleksandra Kwaśniewska pokazała zdjęcie, a wszyscy patrzą na jej mamę w bikini: "Piękne"