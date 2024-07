Zakupy celebrytów to dwie skrajności - jedna grupa wypożycza kreacje na publiczne wyjścia, druga natomiast wydaje astronomiczne kwoty w butikach. Do tej ostatniej należy np. Natalia Siwiec, która potrafi wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na nowe sukienki. Przypomnijmy: Siwiec wyda 50 tysięcy na zakupy

Mamy jednak gwiazdy, które do wydatków podchodzą ostrożniej i starają się nie przesadzać. Można do nich zaliczyć m.in. Olę Kwaśniewską, która nie ukrywa, że idąc na zakupy myśli dwa razy, zanim zdecyduje się kupić coś naprawdę drogiego. W rozmowie z AfterParty.pl Ola przyznała, iż jest oszczędna:



Limit cenowy przy modowych zakupach to przede wszystkim kwota, którą mam na koncie i ona jest dużo mniejsza niż się wszystkim wydaje. Zawsze mam dużo rachunków do zapłacenia i z niepokojem patrzę, jak się te fundusze kurczą i wiem, że nie mogę przesadzić. Wbrew pozorom w ogóle nie szastam pieniędzmi, jeśli chodzi o kupowanie ubrań. To są takie wydatki, których potem można żałować - wyznała w rozmowie z nami.