Ola Tomala przebywa obecnie w Tajlandii i co chwilę dzieli się z fanami pięknymi kadrami. Tym razem opublikowała post, w którym podzieliła się radosną nowiną. Cudownie!

Ola Tomala z "Królowej Przetrwania" obchodzi urodziny

Ola Tomala zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w czwartej oraz siódmej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Następnie dołączyła do grona uczestniczek "Królowej Przetrwania". Drugi sezon show TVN7 obfituje w kłótnie i skandale, jednak Ola wciąż jest postrzegana jako miła i sympatyczna osoba. Teraz postanowiła trochę odetchnąć i wyjechać w daleką podróż do Tajlandii, podczas której obchodzi swoje 33. urodziny!

Happy Birthday to me to już 33 lata ! Jak już zdążyliście zauważyć, urodziny obchodzę w Tajlandii. Pierwszy raz bez przyjaciół :) czego sobie życzę ? Hmm… z pewnością czegoś prawdziwego i na zawsze :) chciałabym w końcu móc być szczęśliwa bez tych wszystkich trosk. Dziękuję, że jesteście ze mną. Bez Was byłoby zupełnie inaczej i na pewno nie tak kolorowo. Jesteście moją nagrodą od losu. Kocham Was. Na zawsze Wasza Ola - napisała Ola.

Dodatkowo Ola Tomala z "Królowej Przetrwania" pokazała, jaka niespodzianka czekała na nią w pokoju hotelowym. Na łóżku widniał napis : Happy Birthday, a obok niego znalazł się bukiet kwiatów! Wspaniale.

Fani składają życzenia Oli Tomali z "Królowej przetrwania"

Ola Tomala zaskarbiła sobie serca fanów, którzy właśnie w tak ważnym dla niej dniu stanęli na wysokości zadania i zalewają ją życzeniami.

Spełniania marzeń Olu, bądź zawsze sobą, jesteś wspaniała

Wszystkiego najlepszego dla ciebie kochana

Co ciekawe, Marianna Schreiber dodała zdjęcie z Olą na swój profil i również złożyła jej najlepsze życzenia:

Ola, jesteś dla mnie promieniem słońca, powodem do radości, pomocną dłonią. Po prostu Ci dziękuję. Wszystkiego Najlepszego! - napisała Schreiber.

Ola Tomala w "Królowej Przetrwania"

Ola Tomala jest jedną z uczestniczek drugiego sezonu programu "Królowa przetrwania", emitowanego na antenie TVN7. Program ten gromadzi kobiety znane z mediów i show-biznesu, które mierzą się z ekstremalnymi warunkami w sercu dżungli.

W trakcie programu doszło do sytuacji, w której Agnieszka Kaczorowska, dołączając do uczestniczek, nie rozpoznała Oli Tomali, mimo że obie miały wspólną przeszłość taneczną. Tomala wyraziła swoje zaskoczenie i poczucie bycia pominiętą, co wywołało dyskusje wśród widzów. Podkreśliła również, że wiele wydarzeń dzieje się poza kamerami i nie jest pokazywanych widzom.

Warto dodać, że Ola Tomala przeszła znaczącą metamorfozę na przestrzeni lat, co może tłumaczyć, dlaczego nie została rozpoznana przez Kaczorowską. Sama Tomala przyznała się do korzystania z zabiegów medycyny estetycznej, co wpłynęło na jej obecny wygląd.

