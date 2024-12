Podobno przeciwieństwa się przyciągają. I na co dzień rzeczywiście szukanie przeciwwagi może okazać się bardzo praktyczne dla par. Co jednak, gdy przychodzi do momentu podejmowania ważnych decyzji, jak ta o ślubie kościelnym? Na szczęście żaden z partnerów nie musi działać wbrew swoim przekonaniom – nawet w imię miłości. Wystarczy spojrzeć na znane małżeństwa Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich oraz Marty Kaczyńskiej i Piotra Zielińskiego. Nie wszyscy wiedzą, że w ich przypadku składanie przysięgi małżeńskiej wyglądało nieco inaczej. Zdradzamy, jak przebiegały te nietypowe uroczystości, czyli śluby jednostronne.

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wzięli ślub jednostronny

Jedna z najsłynniejszych polskich par prezydenckich, czyli Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wzięli ślub cywilny w listopadzie 1979 roku. Wówczas złożyli podpisy w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku. Oboje wpadli na siebie na zebraniu rady uczelnianej. Na spotkaniu z przyjaciółmi przyszłej pierwszej damy Aleksander Kwaśniewski zapowiedział, że zamierza wyjść za nią.

Na ślub kościelny para zdecydowała się dopiero po 26 latach. Było to przede wszystkim marzenie Jolanty Kwaśniewskiej, która jest głęboko wierzącą osobą. Ceremonia odbyła się pod koniec drugiej kadencji prezydenckiej jej męża. Kwaśniewscy ponownie złożyli przysięgę – tym razem w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Uroczystość w 2005 roku poprowadził ksiądz płk Jan Damian. Wydarzenie było utrzymane w tajemnicy. Nie pojawili się na nim nawet najbliżsi krewni i przyjaciele.

Ceremonia odbyła się w formule ślubu jednostronnego. Oznacza to, że znaną większości przysięgę „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci” wypowiedziała tylko Jolanta Kwaśniewska. Aleksander Kwaśniewski nie zrobił też znaku Krzyża, nie przystąpił do sakramentu spowiedzi i komunii.

Zadeklarowany ateista Aleksander Kwaśniewski podobno zgodził się na ślub kościelny nie tylko ze względu na żonę, ale także wpływ Jana Pawła II. Prezydent Polski był nominowany na świadka w procesie beatyfikacyjnym papieża. Wcześniej regularnie spotykał się z biskupem Rzymu. Choć polityk nie zmienił swojego podejścia do wiary, podkreśla, że ma szacunek do Kościoła i nie uważa się za antyklerykała.

Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy

Marta Kaczyńska wzięła ślub jednostronny z Piotrem Zielińskim

Choć dużo mówiło się o trzecim małżeństwie Marty Kaczyńskiej, nie wszyscy wiedzą, że bratanica Jarosława Kaczyńskiego również zdecydowała się na ślub jednostronny. Wcześniej prawniczka była żoną Piotra Smuniewskiego, następnie Marcina Dubienieckiego. Z pierwszym partnerem rozstała się w atmosferze skandalu w 2007 roku, z drugim rozwiodła się w listopadzie 2016 roku.

Marta Kaczyńska wzięła ślub kościelny z Piotrem Smuniewskim. Po 12 latach Sąd Metropolitalny unieważnił ich małżeństwo, dzięki czemu publicystka mogła pobrać się ze swoim obecnym mężem w kościele. Para zdecydowała się na ślub jednostronny. Oczywiście to prawniczka wypowiedziała formułę „Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”. Ceremonia odbyła się w 2018 roku.

Wybranek Kaczyńskiej to biznesmen, właściciel szkółki jeździeckiej dla dzieci, która znajduje się w podwarszawskim Piasecznie. Co ciekawe, drugi ślub kościelny bratanicy Jarosława Kaczyńskiego miał odbyć się tuż przed porodem. Warto przypomnieć, że z Marcinem Dubienieckim kobieta doczekała się dwójki dzieci: Ewy i Martyny. Z Piotrem Zielińskim ma kilkuletniego syna Stanisława Lecha.

Jeśli interesują was takie ciekawostki, przypominamy, że niedawno pisaliśmy o polskich gwiazdach, które tworzą „rzymskie małżeństwa".

